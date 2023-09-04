不滿私人仲介層層剝削　移工親揭露「仲介鬼故事」

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2016年「三年出國一日條款」被廢除後，仲介業者失去了「每三年再收一次仲介費」的金雞母，他們為了收復利益失地，開始向「在台轉換工作」的移工收取勞動部已明定不得收取的「買工費」，一份工作從兩萬到九萬都有，而且過程中不留痕跡、難以蒐證。移工可以選擇不付錢，但代價是找不到工作，最後只能逃跑或被遣返回國。
特別是去年十月疫情結束後，國境解封重新開放引進移工。仲介業者為了彌補疫情期間少賺的仲介費，從移工身上剝皮賺錢的手法推陳出新、變本加厲，買工費、辦件費、面試費、轉換費、訂金、尾款，各種違法收費巧立名目。如今，移工的就業市場違法收費氾濫，尤其是製造業移工幾乎到了「每個工作都要買工費」的地步。
台灣移工聯盟控訴勞動部，「開門放鬼三十年」，作為勞政主管機關，沒有負起政府應負的責任，放任私人仲介壟斷整個移工就業市場，勞動部就是「製造仲介這些鬼的源頭」。
另外，今年2023年底，又到了兩年一度的移工遊行。廢除仲介的漫漫長路，台灣移工聯盟與所有移工們一路苦行至今，依然沒有看見其他可行的出路。所以，民間團體仍會堅持過去幾年的堅持：「廢除私人仲介制度，政府對政府直接聘僱」。
台灣移工聯盟認為，跨國聘僱絕對是政府責任，而所謂的「政府責任」當然包括政府對政府直接聘僱、就服站雙語人員、文件流程簡化、函式法規的多語資訊等等；也包括勞保局、健保局、監理所等各級政府機關，如何讓一名移工在不需要仲介也能順利完成申辦的文件手續；而且絕對必須包含「廢除私人仲介制度」。「廢除私人仲介」和「強化公立就業服務」兩者都是「政府責任」，只有當這兩者都被落實，每一名來台灣工作的移工，才能真正像個「人」，跨國聘僱的正義才能有被實現的那一天。