苗栗苑裡「鬼門關夜市」今年確定停辦！委員會曝內幕 在地人傻眼
苗栗縣苑裡鎮市場在每年農曆農曆7月29日「鬼門關」之前，都會舉辦普度，逐漸吸引大批攤上進駐，後來更演變成「鬼門關夜市」的奇景。不過今年卻突然宣布確定停辦，苑裡市場委員會今（4）日也吐露內幕。
記者潘毅/綜合報導
苑裡市場委員會今（4）日在《苑裡串起來》社團中發出公告，原定將在9月13日舉辦的「112年苑裡鬼門關夜市」今年暫停舉辦，同時解釋原因：「顧及到111年夜市人潮眾多推擠問題考量民眾安全今年暫停舉辦夜市」，同時當天也禁止攤商擺攤。
據《ETtoday》報導，苑裡市場委員會柯文賓會長指出，8月31日曾被苑裡鎮公所找去開會，當時公所希望苑裡市場委員會能投保公共意外險，但因事發突然，且以往未曾辦理，突然間他也不知道從何辦起，所以建議由苑裡鎮公所接手「鬼門關大夜市」擺攤適宜較恰當。
「鬼門關夜市」今年確定停辦的消息曝光，也讓大批苑裡在地民眾譁然，紛紛留言感嘆：「可惜了，一年一度可以讓全國看到苑裡的活動沒了」、「哪年不是人潮眾多且擁擠，就是這樣才想去啊，人不多我就去逛賣場就好了」、「抹煞了苑裡人一年一度的小確幸」、「期待一年了，現在才講，真是爛透了」。