賣地求生！「熱炒店必備」蘋果西打跌落神壇　細數大飲過往爭議

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其實蘋果西打早期都會時不時在中元節與中秋節更新廣告，甚至跟許多電影如《侏儸紀世界》、《蜘蛛人驚奇再起2》、《鼠來寶4》攜手合作推出聯名款限定包裝。
在2021年公司ESG永續報告書上，董事長蘇芸樂指出，雖受疫情衝擊，在行銷上受到影響，但主動創造銷售與曝光的機會，如參與宜蘭縣政府的童玩節，也連結台東縣政府的熱氣球嘉年華，看著蘋果西打的熱氣球升起。
時間回到2018年11月，大飲旗下蘋果西打2公升裝部分產品變質、出現沈澱物。時任時代力量立委黃國昌當時指出，其實7月就遭122名民眾客訴，大飲自己檢驗就知道有問題，但卻回應因為搬運過程封蓋熱漲冷縮導致空氣跑入才會影響品質，後來又說是生產線的機械故障所致，直到事件爆發才全面下架，證明公司第一時間是在說謊，就連當時擔任衛福部部長的陳時中也說重話「有點像是明知故犯」。
隔年2019年4月爆發財務危機，會計師罕見對大飲財報出具「無法表示意見」之查核報告，主要是無法針對3筆不動產交易背書，使大飲股票一度暫停交易，等恢復交易後股價重挫慘跌停。當時公司出面召開記者會，表示自從遭逢食安疑慮後，公司努力進行組織調整，針對外界質疑經營有問題，大飲強調公司經營營運狀況非常健全完整，財務帳上現金充沛，不動產狀態也非常良好。
但之後不斷又爆出有沉澱物，如今年4、5月份遭民眾檢舉產品出現混濁物，衛生局前往桃園平鎮廠檢測時，發現生產飲料時水質不符規定、出現不明沉澱物，立即命令停工3條產線，停工比例佔公司高達99%，員工無飲料可生產，且6月又有員工爆料公司積欠薪水未給。目前正值夏日為飲料旺季，蘋果西打卻停工喪失許多商機，包含中元普渡等節日。
9月初大飲又公告處分台南市佳里區7筆不動產，土地均屬非都市土地，為特定農業區甲種建築用地，合計約1039.54坪，淨處分利益約1.38億元，將用於營運資金需求，由於目前尚未復工，又傳積欠員工薪水，再加上處分賣地，讓大家再度質疑是否公司營運出現問題，而大飲股價則從2019年爆發財務危機約9.72元左右，到今日收盤僅剩6.5元。如今通路上已經很少見到蘋果西打，讓網友們搖頭感嘆，難道曾經的熱炒店神器，也要變時代的眼淚了嗎？