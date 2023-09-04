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傳民進黨不分區安全名單換整合　吳欣岱重申：說選到底就是選到底

▲資深媒體人黃揚明日前表示，賴清德整合港湖唯一方法就是拿不分區安全名單交換，對此吳欣岱受訪回應自己不是郭台銘，選到底就是選到底。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲資深媒體人黃揚明日前表示，賴清德整合港湖唯一方法就是拿不分區安全名單交換，對此吳欣岱受訪回應自己不是郭台銘，選到底就是選到底。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者陳威叡／台北報導

2024港湖區立委泛綠整合未果，爭取連任的民進黨立委高嘉瑜日前一改「友柯」立場，批評民眾黨主席柯文哲演唱會是「貴又難聽」，資深媒體人黃揚明認為，高嘉瑜此舉是為迎合深綠改變人設，認為能過解決港湖區只有一招，由民進黨主席賴清德提供不分區安全名單給吳欣岱。對此吳欣岱今（4）日回應表示，沒有這個邀請，重申「我不是郭台銘，說選到底就是選到底」。

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對於港湖區泛綠分裂，黃揚明提及近日來高嘉瑜改變人設，開始批評柯文哲，但高僅憑對年輕人的吸引力，是比不上李彥秀家族在港湖選區三代經營的模式，如果是一對一高嘉瑜還有一點贏面，可以操作的就是迎合柯文哲，但未料高嘉瑜為了迎合深綠，必須要批判柯。

黃揚明分析，高嘉瑜作法會有根本性矛盾，若年輕柯粉不願投她，在港湖選區勝出的勝算就會更低，加上陳之漢近期也對高出手，不滿她力挺同黨立委賴品妤，在泛綠分裂、柯粉不投、館長也不挺的情況下，對高嘉瑜的選情恐是雪上加霜。

黃揚明說，民進黨現今優勢在於賴清德選情相對穩固，認為港湖區僅存一招，就是賴清德透過民主大聯盟，提供1席不分區立委安全名單給吳欣岱。

對於不分區安全名單換整合，吳欣岱今日受訪表示，沒有收到這樣的邀請，重申自己不是郭台銘，「說選到底就是選到底」。

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