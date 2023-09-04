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IKEA好瘋！「豆漿醬油膏洋蔥酥vs.哇沙米」霜淇淋　登場倒數10天

▲IKEA預告將推出獵奇口味霜淇淋「豆漿醬油膏洋蔥酥vs.哇沙米」，今（4）起在臉書粉專開放票選，13日將宣布推出得票數最多的那款霜淇淋。（圖／IKEA提供）
▲IKEA預告將推出獵奇口味霜淇淋「豆漿醬油膏洋蔥酥vs.哇沙米」，今（4）起在臉書粉專開放票選，13日將宣布推出得票數最多的那款霜淇淋。（圖／IKEA提供）

記者徐銘穗/綜合報導

全家霜淇淋打遍全台堪稱沒有對手，沒想到IKEA竟改走「獵奇」路線，另闢霜淇淋戰場，今（4）在臉書粉絲團宣告，將推出鹹甜「豆漿醬油膏洋蔥酥霜淇淋」或嗆鼻「哇沙米霜淇淋」，開放粉絲上臉書及IG投票，計畫推出得票數最高的那一款口味霜淇淋，13日將公布結果。網友怕爆，直呼「都不要」，但也有不少人相當期待。

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IKEA介紹，第一款「豆漿醬油膏洋蔥酥霜淇淋」是甜鹹交錯的口味，以香氣濃郁的豆漿霜淇淋為基底，淋上在地熟悉的「家常味醬油膏，」再撒上「洋蔥酥」增加酥脆口感與洋蔥辛香，口味充滿挑戰卻又融合得恰到好處，吃起來完全不違和。

▲「豆漿醬油膏洋蔥酥」霜淇淋是甜鹹交錯的口味，洋蔥酥增加脆脆的口感與洋蔥辛香，口味雖充滿挑戰卻不違和。（圖／IKEA提供）
▲「豆漿醬油膏洋蔥酥」霜淇淋是甜鹹交錯的口味，洋蔥酥增加脆脆的口感與洋蔥辛香，口味雖充滿挑戰卻不違和。（圖／IKEA提供）
第二款「哇沙米霜淇淋」帶有獨特的嗆鼻感，將芥末和濃郁的奶油奶香相結合，入口綿密微甜，當霜淇淋漸漸融化於口中時，尾韻會感受到層層湧出的辛辣刺激芥末味，不僅鼻腔感受到酸澀，眼睛也可能依照個人感受而微微泛淚，挑戰民眾的味蕾。

▲「哇沙米霜淇淋」看起來正常多了，但獨有的嗆鼻口味，讓人吃到泛淚。（圖／IKEA提供）
▲「哇沙米霜淇淋」看起來正常多了，但獨有的嗆鼻口味，讓人吃到泛淚。（圖／IKEA提供）
IKEA表示，即日起至9月13日邀請網友一起決定要賣哪一種新口味，只要至IKEA FacebookIG官方社群的活動貼文下方留言心中最喜愛的口味，投下一票，票數最高的獵奇口味就是下一款登場的霜淇淋。

消息曝光後，不少網友湧入臉書活動貼文熱烈討論，兩款各有支持者，難以接受者嘆「確定要這樣苦苦相逼嗎？」、「先不要」，想嘗鮮的人還說「小孩才做選擇，我兩個都要加在一起」、「不加香菜芹菜番茄草莓的我都可以」，也有人推薦下次推「臭豆腐、泡菜口味」，「上面放肉丸」。

說到獵奇口味霜淇淋（冰淇淋）不得不提泰國麥當勞，曾在去年推出「肉鬆辣椒醬油霜淇淋」，牛奶霜淇淋上面灑滿肉鬆、再淋上辣椒醬油，據說吃起來「奇怪的很好吃」。

▲泰國麥當勞去年曾推出「肉鬆辣椒醬油霜淇淋」。（圖／IG@janyonce）
▲泰國麥當勞去年曾推出「肉鬆辣椒醬油霜淇淋」。（圖／IG@janyonce）
▲牛奶霜淇淋上面灑滿肉鬆、再淋上辣椒醬油，據說怪好吃的。（圖／IG@janyonce）
▲牛奶霜淇淋上面灑滿肉鬆、再淋上辣椒醬油，據說怪好吃的。（圖／IG@janyonce）
而回到台灣，西門町也有家以專出獵奇口味冰淇淋聞名的「雪王冰淇淋」，1947年開幕，伴隨著不少台北人而長大。強調可提供70多種不同口味的冰淇淋，也將蔬菜入冰淇淋，像是苦瓜、九層塔，甚至還有豬腳、麻油雞等鹹口味冰淇淋。

▲雪王冰淇淋位在西門町鬧區，民國36年開幕，強調可提供70多種不同口味的冰淇淋，甚至有獨特的鹹口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雪王冰淇淋位在西門町鬧區，民國36年開幕，強調可提供70多種不同口味的冰淇淋，甚至有獨特的鹹口味。（圖／記者葉盛耀攝）

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