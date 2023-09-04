海葵颱風將遠離！本島陸警估20：30解除 明起午後雷雨轟到週末
海葵颱風（國際命名：Haikui）中心目前距離澎湖西南方約50公里，中央氣象局預報員謝佩芸指出，過去3小時海葵颱風中心近似滯留打轉，強度持續減弱，但暴風圈仍籠罩雲林以南至高雄陸地及澎湖，若路徑符合預期，預計今晚8時30分，台灣本島全縣市都會脫離暴風圈，明日清晨至上午金門也遠離暴風圈威脅後，陸上警報會全面解除，海上警報在預計明日白天接續解除。民眾仍要持續關注颱風最新動態。
記者張志浩/綜合報導
謝佩芸提及，海葵颱風在今晚會持續往西移動，但速度在缺乏導引氣流的情況下，加速的情況可能不明顯，明日清晨至上午，海葵登陸中國福建一帶後，會快速減弱消散，若提早變為熱帶性低氣壓，氣象局也不排除提早解除海上警報。
雖然海葵颱風漸漸遠離、減弱，不過其外圍環流仍會持續替台灣帶來較明顯降雨，尤其是吹西南風的高屏地區，和外圍雲系不斷引入的宜蘭、花蓮，金門也因海葵靠進，已有出現較強陣風和對流雨勢，請民眾仍要留意氣象局發布的「豪雨特報」。
謝佩芸提及，除了海葵外，今日上午8點，有熱帶性低氣壓在台灣東方生成，謝佩芸表示，它明天白天有機會增強為13號颱風「鴛鴦」（國際命名：Yun-yeung），路徑朝東北往日本南方海面移動，對台無影響，但海葵颱風遠離後，台灣處於「東北、西南」走向的「大低壓帶內」，未來幾天午後雷陣雨發展旺盛，不穩定的天氣型態仍會持續至週末。