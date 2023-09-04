快訊／台灣首間寶可夢中心地點曝光！超強粉絲揪線索：準備裝修了
台灣首間寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI即將登台，預計在12月於台北開幕，消息引發全台寶可夢粉絲振奮，而稍早更有民眾找出預計「開店地點」的線索，最有可能位於信義區A11，再度掀起一陣熱議。
記者潘毅/綜合報導
寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI是許多寶可夢粉絲去日本遊玩必定造訪的地方，今年12月台灣即將迎來首間直營店鋪，地點選在台北，原先確切位置尚未公佈，但卻有網友從台北市建築師公會網站上找到線索。
翻看台北市建築師公會網站資料，發現在信義區A11有一間門市正在申請施工許可，而裝修地址上還註明了「寶可夢」三個字，位置前身是的MUJI無印良品a11門市，租約則是在今年是3月租約到期。
此外，保聖那管理顧問台灣分公司（Pasona Taiwan）今（4）日也發布徵才公告，內容中也透露寶可夢中心台北將位處信義區。粉專《PTCG.News 卡牌資訊站》看完也忍不住驚呼：「台北寶可夢中心位置呼之欲出了嗎？躲不過室內裝修變更查詢」。
儘管種種證據都揭露了寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI的位置極高度將絡角在信義區，但更多相關情報仍有待官方正式公布。