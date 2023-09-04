AI領軍！台股旺季來估利多上漲 專家提醒仍要觀察新台幣
台股今（4）日開平後在科技股領軍之下，指數收在最高點，終場大漲144.75點，收在16789.69點，再度收復月線。專家指出，輝達對財測釋出樂觀態度，激勵AI族群向上攻高，再加上下週蘋果iPhone 15將亮相，題材面將有利蘋概股，不過還是要觀察新台幣匯價是否能止穩回升，預估下半季旺季來臨，出口年增率可能於第四季轉正，台股有機會率先反應利多上漲。
記者許家禎／台北報導
PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，輝達對於下季財測釋出正面樂觀態度，激勵股價續創高，對於AI相關族群成為一大激勵，反映出AI應用已實現在獲利面，同時費城半導體指數上週收復季線，加上下週蘋果即將推出新品發表會，iPhone15成為全球矚目焦點，題材面將有利台股蘋果概念股表現。
惟須留意的是，廖炳焜提醒，目前加權指數面臨M頭及月線下滑壓力，加上匯市近一季累積貶值幅度較大，短線要見到大漲機率較低，大盤以緩步推進的可能性較大，建議可觀察新台幣匯價是否能止穩回升，以及本週可觀察指數是否站回季線之上，將有利台股後續上攻，近期對台股的拉回買進策略不變。
進一步來看，廖炳焜分析，隨領先指標跌幅縮小，同時景氣對策燈號持續回升，反映出國內景氣似有落底跡象，預估在下半季旺季來臨以及AI熱潮帶動出口成長、去化庫存完成等，有望見到出口年增率於第四季轉正，景氣對策信號將有機會於第四季正式由藍燈轉為黃藍燈，股市則有機會率先反應利多上漲。
※【NOWnews 今日新聞
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