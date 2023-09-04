網球／王欣瑜有中國莎娃美名！曾被本尊稱讚　與謝淑薇合拍大突破

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2018年1月，年僅16歲的王欣瑜就在澳網女單首輪完成自己大滿貫正賽的首秀，成為中國21世紀出生的球員中，第一位出戰大滿貫正賽的球員，與王曦雨、鄭欽文是中國女網未來的代表人物。
曾受莎娃本尊稱讚 王欣瑜底線進攻兇猛、正拍威力十足
21歲的王欣瑜身高182公分，十分高䠷、外型亮麗，為她吸引不少球迷，被一些人稱為「中國莎娃」。而她也的確曾和本尊在2019年1月的WTA深圳公開賽上交手過一次。可惜雖然首盤搶下，但之後卻因傷退賽，不過她當時也得到了莎拉波娃（Maria Sharapova）高評價的稱讚：「你的發揮難以置信，如果像這樣繼續打下去，你會是未來的世界第一。」
王欣瑜的打法擅長底線進攻，就如前輩李娜一樣，擁有出色的正拍手感，不過過往她在比賽中的變通性比較不足，一直單調的抽拉讓對手很容易掌握的她擊球，因此也曾經陷入過一段瓶頸期。
所幸在今年和新的教練團隊合作後，她這個問題得到很大的改善，而幫助她成長的關鍵人物是昔日中國女網好手鄭賽賽，後者告訴她不需要總是硬拚強攻，偶爾也可以相持等待機會，重要的是掌握比賽的平衡性。這段建言她聽在心裡，也運用在場上，終於在2023年美網上取得突破，打進女單16強。
2022年曾陷入低潮 今年與謝淑薇合拍找回自信、成績大突破
在王薔等上一代的中國單打好手逐漸退出WTA舞台的同時，王欣瑜、王曦雨、鄭欽文等小將被中國球迷寄予厚望。不過在巨大壓力之下，她去年卻有些迷失了，過度聽從教練指示、而沒有自己的主見，反而讓她在場上無所適從，整個2022年都沒打出好成績。
好在今年王欣瑜在因緣際會下與謝淑薇在法網合拍女雙，兩人竟一路拿下了冠軍，這也讓她信心大增。而新的教練團隊也使用比較活潑的方式指導她，終於讓這位中國好手得以完全發揮自己的潛力，在美網單雙打都闖進到16強。
王欣瑜透露謝淑薇要她多笑、要打快樂網球，享受場上時光。這也讓中國女將放下心中的包袱，以更好的心態去面對比賽。新「海峽組合」目前已經聯手拿下一座大滿貫，未來是否有更突出的合作成績，讓人期待。