柏原崇近況公開！弟弟柏原收史來台灣全說了　證實復出「有困難」

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柏原收史跟哥哥共組的「No'where」解散後，他跟德井義實、ISAKICK、西部好範再組「鶯谷愛樂樂團」，也確定將於年底登台開唱；柏原收史相隔14年再來台宣傳演出，透露有跟柏原崇報備，哥哥也叮嚀他好好享受在台灣的時光。
睽違14年再訪台，台灣食物的味道仍讓柏原收史留下深刻印象，他目前已吃到小籠包、火鍋跟大腸麵線，有機會的話會再試試金門高粱。聊到喝酒，柏原收史透露哥哥酒量差，是一滴就會醉的程度，有一次柏原崇殺青後被灌一小杯酒，哥哥就直喊「我好累」，柏原收史表示：「我就對哥哥說，我喝你這樣的量，根本不覺得有酒精進入我身體。」柏原收史也說柏原崇不會發酒瘋，頂多就是睡覺；自己則是喝醉後就會變傻、發呆。
柏原收史自豪酒量好，一天可以喝掉900ML的酒，他說：「我幾乎每一晚都要喝！」既然兄弟酒量不同，2人吃飯怎麼辦？柏原收史笑說柏原崇會喝烏龍茶。
柏原崇已經退居幕後多年，他除了跟內田有紀穩定交往中，同時擔任對方的經紀人，台灣粉絲好奇柏原崇的近況，柏原收史表示跟哥哥感情好，他在家族群組丟問題時，柏原崇都會回訊息，只是工作上不會有交集，直言：「哥哥再次復出會有一點難。」柏原收史也說結束台灣的工作後，已跟哥哥約好吃飯，到時再跟他分享來台的趣事。
「No'where」雖然曾在台爆紅，但現代年輕人其實不認識柏原崇跟柏原收史，聊起20多年前在台的回憶，柏原收史表示當時走到哪都有粉絲，能在台灣確切感受到人氣，「那時候真的非常開心」，問及是否會怕媒體翻出舊照，做20年前後的比對，他表示不介意，也自認改變不少，「我Twitter發過那時候的照片，我覺得我年輕真的很皮，又染金髮，很像不良少年！」
柏原收史因為獨居關係有嚴重潔癖，他希望能找到另一半幫忙打掃家裡，為此公開招募女朋友，透露不排斥異地戀，更直言喜歡台灣女生，「因為台灣女孩都很純真、非常溫柔，之前工作、喝酒的時候有碰過幾次，就覺得很好相處」，記者為了幫柏原收史脫單，答應幫忙把他的徵友條件寫進新聞，柏原收史開心說出健康、活潑等理想型條件，至於年齡方面，20歲至50歲都行，最重要的是聊天「可以互丟話題」，聊著聊著柏原收史突然哀傷，他45歲至今單身、「鶯谷愛樂樂團」主唱德井義實也單身，感嘆：「怎麼單身的都聚在一起？」
「鶯谷愛樂樂團」預計10月底來台開唱，柏原收史期望除了演出，未來也可以跟台灣藝人多交流，以及把經營的草莓店外銷台灣，更點名最想合作五月天，得知五月天很愛說垃圾話、開黃色笑話，柏原收史直言：「那我們會很合！」
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