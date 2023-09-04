拜習會確定無望！李強首次「代打」習近平出席G20印度峰會
距離上次美中領導人的見面已經是去年11月在印尼峇里島G20高峰會，然而在諸多外媒透露今年中國國家主席習近平恐缺席本次G20印度峰會後，中國外交部今（4）稍早也正式證實了這個消息，宣布由國務院總理李強「代打」出席，這也是習近平自2013年執政以來首度未參加G20峰會，稍早美國總統拜登則對此表達失望之意。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上表示，應印度政府邀請，國務院總理李強將於9月9日至10日出席在印度新德里舉行的第18次的G20領袖峰會。
由於過去G20峰會出席的多半是中國國家領導人習近平本人，例如去年在印尼峇里島G20高峰會的場邊，習近平與拜登的面對面會談就被視為中美重啟對話的開端；然而今年9月習近平的首度缺席下，不僅凸顯了中美關係解凍的可能落空，也象徵中印關係明顯緊張。
《路透社》指出，拜登對此也在3日於德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）時表示，自己的失望之意但承諾「我還是會碰得上他」，儘管拜登未就此詳述，但外界普遍認為這是指今年11月會在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。