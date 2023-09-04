2023陸劇攻略／下半年必看清單！趙麗穎《與鳳行》二搭林更新超甜

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胡一天曾在《致我們單純的小美好》中飾演男主角江辰而廣為人知，他今年在都市情感劇《請和這樣的我戀愛吧》中，扮演自律勤奮的雜誌主編葉晗，和梁潔飾演的體育老師李瀟瀟擁有多次機緣，卻因過去的遭遇導致戀情遭受阻礙。
Angelababy、宋威龍《相思令》
《相思令》改編自小說《搶來的新娘》，Angelababy在劇中飾演君家長女君綺羅，為了幫父親分擔家族重任，對外的身分是君家私生子君非凡，某次在行商時遇見北泫城邦玄部首領玄烈宋威龍，兩人因此相愛，並攜手打破重重難關。
楊紫、張晚意《長相思》
張晚意在《長相思》中飾演西炎瑲玹，是女主角楊紫的表哥，在劇中為了保護身邊的人，用盡心機搶得帝位。新生代演員鄧為則在劇中化身為九尾狐，愛上救了自己一命的楊紫，楊紫在劇中周旋在4男之間，陷入一段複雜的愛恨情仇之中。
肖戰、任敏《玉骨遙》
肖戰在《玉骨遙》中飾演孤高清冷的空桑世子「時影」，他和赤族郡主朱顏（任敏飾）結下命劫夙緣，卻意外成為師徒相伴3年，為了守護空桑夢華王朝，兩人經歷了許多生死之關，最終一起改變了命運。
楊冪、龔俊《妖狐小紅娘月紅篇》
《妖狐小紅娘月紅篇》改編自動漫《狐妖小紅娘》，楊冪飾演涂山狐族當家涂山紅紅，和東方家後人東方月初（龔俊飾）相遇相愛，卻因為身分差異，不得不為了維繫兩族和平而歷經磨難。
秦昊、楊冪《哈爾濱一九四四》
同樣是由楊冪主演，劇情講述在1939年在亂世之際，關雪（楊冪飾）和弟弟被宋卓武（秦昊飾）救下，三人因意外失去音訊，直到6年後，關雪當上警察廳特務科科長，再度遇見宋卓武，她卻在相處時逐漸發現，宋卓武和過去記憶中的人不太一樣，貌似有別的身分。
趙麗穎、林更新《與鳳行》
趙麗穎、林更新繼《楚喬傳》後，再度搭檔合作演出，《與鳳行》改編自九鷺非香的同名小說，劇情講述上古神君「行止」（林更新飾）和魔界銜珠而生的女王爺沈璃（趙麗穎飾）先婚後愛，兩人從陌生到成為彼此的摯愛，過程中發生許多浪漫又有趣的故事。
宋軼、羅雲熙《顏心記》
羅雲熙自《香蜜沉沉燼如霜》後，成為古裝劇常見主演，他這次在《顏心記》中，飾演一名患有臉盲症的傲嬌郡王兼總捕頭江心白，他在祕密調查「烏香案」時，意外認識每個月都會變身的江湖游醫顏南星，兩人為了各自隱藏身上的祕密共同查案，最終攜手消除烏香之禍。
張晚意、任敏《錦繡安寧》
羅家千金羅宜寧（任敏飾）因看不慣眾人欺負「三哥」羅慎遠（張晚意飾）而多次出手相救，羅慎遠為了遭到誣陷而亡的恩師，不斷追尋真相，羅宜寧則是立志開店創業，脫離宅邸獨立，兩人在困境中相互依靠、扶持，最終成功找到了當年冤案的真相。
虞書欣、張凌赫《雲之羽》
刺客「雲為衫」（虞書欣飾）遭到殺手組織「無鋒」控制，她為了重獲自由，接下潛入宮門的任務，偽裝為備選新娘藉機探查情報，沒想到當夜卻發生意外，讓四公子宮子羽（張凌赫飾）一夜之間成為宮門之主，雲為衫因此設計變成了張凌赫的新娘，兩人也即將面對一連串身分矛盾與情感拉扯的對手戲。