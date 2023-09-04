烏軍擊落17架俄國無人機　基輔校園接獲炸彈威脅

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俄羅斯7月退出由聯合國斡旋達成、旨在確保穀物能安全運出烏克蘭的黑海穀物協議後，多瑙河（Danube）的伊斯梅爾港成為烏克蘭商品一大出口途徑。
烏克蘭軍方表示，俄羅斯使用伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，發動「大規模」夜間攻擊，「目標為多瑙河地區的民間基礎設施」。
烏克蘭昨天也在敖德薩州擊退一波俄羅斯無人機。
烏克蘭首都基輔（Kyiv）的官員今天則表示，市內各級學校上週接獲炸彈威脅後，又收到類似警告。
基輔市軍事行政當局在社群媒體寫道，「基輔警方再度接獲基輔所有學校和大學面臨炸彈威脅的消息」，警方會採取必要措施，民眾應保持冷靜。
校方和警方會決定是否疏散師生。
根據基輔市政廳，自本學年開學以來，基輔有24萬名學童選擇到校，而非遠端上課。
在安全備受威脅之際，烏克蘭今天也發布好消息，稱烏軍在南部前線對抗俄軍取得有限戰績，並在東部巴赫姆特（Bakhmut）附近奪回失土。
烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）在國營電視台上表示：「烏克蘭國防部隊在梅利托波爾區（Melitopol）維持攻擊行動，我方部隊在新達尼利夫卡（Novodanylivka）和新普羅科皮夫卡（Novoprokopivka）附近取得成功。」
馬里亞爾還說，基輔部隊也收復巴赫姆特鎮附近3平方公里的土地。
烏克蘭在儲備西方武器並建立突擊營後，於今年6月對俄軍發起反攻，但面對強化防禦工事的俄軍陣地，烏軍遲難取得進展。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120904