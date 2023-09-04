數鈔票到手酸！越南富豪笑稱靠「這水果」賺翻　花1美元獲利5美元

烏軍擊落17架俄國無人機　基輔校園接獲炸彈威脅

▲烏克蘭官員今天說，烏軍在南部敖德薩州上空擊落17架俄羅斯無人機，但這波攻擊在多瑙河畔造成破壞，同日基輔各級學校也接獲炸彈威脅。不過，烏軍在南部和東部的反攻有所進展。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭官員今天說，烏軍在南部敖德薩州上空擊落17架俄羅斯無人機，但這波攻擊在多瑙河畔造成破壞，同日基輔各級學校也接獲炸彈威脅。不過，烏軍在南部和東部的反攻有所進展。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭官員今天說，烏軍在南部敖德薩州上空擊落17架俄羅斯無人機，但這波攻擊在多瑙河畔造成破壞，同日基輔各級學校也接獲炸彈威脅。不過，烏軍在南部和東部的反攻有所進展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，敖德薩（Odesa）州長基佩爾（Oleg Kiper）在通訊軟體Telegram寫道，「我方防空部隊擊落17架無人機」，沒有平民傷亡，但是「在伊斯梅爾（Izmail）數個聚落，有倉庫、生產大樓、農業機具、工業公司的設備受損」。

俄羅斯7月退出由聯合國斡旋達成、旨在確保穀物能安全運出烏克蘭的黑海穀物協議後，多瑙河（Danube）的伊斯梅爾港成為烏克蘭商品一大出口途徑。

烏克蘭軍方表示，俄羅斯使用伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，發動「大規模」夜間攻擊，「目標為多瑙河地區的民間基礎設施」。

烏克蘭昨天也在敖德薩州擊退一波俄羅斯無人機。

烏克蘭首都基輔（Kyiv）的官員今天則表示，市內各級學校上週接獲炸彈威脅後，又收到類似警告。

基輔市軍事行政當局在社群媒體寫道，「基輔警方再度接獲基輔所有學校和大學面臨炸彈威脅的消息」，警方會採取必要措施，民眾應保持冷靜。

校方和警方會決定是否疏散師生。

根據基輔市政廳，自本學年開學以來，基輔有24萬名學童選擇到校，而非遠端上課。

在安全備受威脅之際，烏克蘭今天也發布好消息，稱烏軍在南部前線對抗俄軍取得有限戰績，並在東部巴赫姆特（Bakhmut）附近奪回失土。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）在國營電視台上表示：「烏克蘭國防部隊在梅利托波爾區（Melitopol）維持攻擊行動，我方部隊在新達尼利夫卡（Novodanylivka）和新普羅科皮夫卡（Novoprokopivka）附近取得成功。」

馬里亞爾還說，基輔部隊也收復巴赫姆特鎮附近3平方公里的土地。

烏克蘭在儲備西方武器並建立突擊營後，於今年6月對俄軍發起反攻，但面對強化防禦工事的俄軍陣地，烏軍遲難取得進展。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120904

與俄談判大將　烏梅洛夫將成烏克蘭新國防部長

加強對俄空襲　烏克蘭最快今秋增產無人機

烏克蘭空軍：在敖德薩擊毀22架俄國無人機

曾挺澤倫斯基選總統　烏克蘭財閥涉洗錢詐欺遭羈押

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞