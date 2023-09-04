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王世均風流情史「7個孩子5個媽」　陪前妻洪曉蕾搏鬥死神

▲王世均（左）風流情史「7個孩子5個媽」，和前妻洪曉蕾離婚後還是朋友。（圖／東森提供）
▲王世均（左）風流情史「7個孩子5個媽」，和前妻洪曉蕾離婚後還是朋友。（圖／東森提供）

記者蔡依庭／綜合報導

在花花世界的演藝圈，明星的緋聞八卦總是外界關注的焦點，但有時更精彩的故事主角反而是藝人的舊愛。遠近馳名的「驚世夫妻」洪曉蕾和王世均，絕對是「舊愛緋聞史比明星更精彩」代表之一。名模洪曉蕾經歷一段破碎的婚姻，和前夫王世均一下吵架一下和好，這些比8點檔還驚嚇的劇碼都不是最有看頭的，王世均分別和5個女人生下7名子女，才是他最厲害的事蹟。

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▲王世均透露，平安回台的洪曉蕾現在一切都很好，也感謝外界所有人的關心。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲王世均與洪曉蕾離婚後成了最熟悉的好朋友。（圖／東森）
談及王世均的情史，最出名的就是出軌當時還有婚姻關係的貴婦錢德月，鬧得沸沸揚揚。當年錢德月的富商尪董建三得知太太和王世均有曖昧，據傳就是洪曉蕾告訴他，後來董建三與錢德月也離婚。

▲錢德月年過半百，身材保養得宜。（圖／翻攝錢德月IG）
▲錢德月年過半百，身材保養得宜。（圖／翻攝錢德月IG）
「驚世夫妻」的婚姻危機頻傳，王世均陸續有中分妹、DIRO妹的緋聞，最後是他在澎湖被抓包和辣妹約會，也就是大眾熟知的「澎湖妹」，才讓滿腹委屈的洪曉蕾忍無可忍，直接發文公開掀家醜，更揭露王世均在和她結婚前早有一個女兒，且在結婚後才向她坦白。最驚人的還有，原來王世均早已在外妻妾成群，生了7個孩子、來自5個不同的媽媽。

▲洪曉蕾在西班牙旅行時因「會厭炎」被緊急送到加護病房插管，好險病情好轉已回台休養。（圖／洪曉蕾臉書）
▲洪曉蕾在西班牙旅行時因「會厭炎」被緊急送到加護病房插管，好險病情好轉已回台休養。（圖／洪曉蕾臉書）
雖然他們當不成夫妻，但離婚後反而相處得更自在，還會同台出席活動。洪曉蕾今年7月初帶著兒子到西班牙旅遊，因「會厭炎」被緊急送到加護病房插管，王世均也很有情有意，除了在臉書尋求網友集氣，更急赴當地照料前妻。

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