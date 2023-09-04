美網／喬科維奇生涯已賺進162億！在美國、西班牙等地都有房產
塞爾維亞名將Novak Djokovic(諾瓦克·喬科維奇)是現役全球網球男運動員身價最高，也最多大滿貫賽冠軍的球員，他的生涯預計已賺進5.1億美元（約162億台幣），雖然跟「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）相比，還是有些差距，但Djokovic今年已賺進3840萬美元，依舊是全網球運動員之首。
記者吳政紘/綜合報導
根據網站《 Celebrity Net Worth 》的數據，他的淨資產約為 2.4 億美元，而生涯總獎金部分，根據「ATP」 報告，他在轉為職業球員以來，稅前收入已達 1.72 億美元。這讓他超越拉斐爾·納達爾（Rafael Nadal ）（1.346 億美元）和費德勒（1.306 億美元），但這些數字並未考慮通貨膨脹和近年來更高的獎金。
Novak Djokovic不但是大富豪，他也代言不少商品，如：Adidas、Uniqlo、Seiko等大牌，加上他投資美國、西班牙、塞爾維亞等地的房地產都成功，讓他身價水漲船高，甚至根據《路透社》報導他擁有丹麥生物技術公司 QuantBioRes 80% 的股份，該公司一直致力於開發無需接種疫苗的 Covid-19 治療方法。
澳網過去曾拒絕Novak Djokovic參賽，主因就是他未接種疫苗，但如今他跟家族已經展開經營龐大的「商業帝國」，Djokovic肯定有機會拿下24座大滿貫冠軍，再度堆高他的「獎金障礙」。