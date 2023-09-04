名家論壇》單厚之／門檻不好跨！郭台銘的百萬連署

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郭台銘即便有「鈔能力」，但人氣比起當時的宋楚瑜差得太多，連打個對折都很困難；除了2000年的宋楚瑜之外，也只有1996年的林洋港、郝柏村搭檔的連署超過了50萬份（送出65萬份、查核後63萬7千份），郭董的連署絕對沒有外界想像的那樣容易。
郭台銘找黃士修就是看中他有公投連署的經驗，黃士修在2018年曾提出「以核養綠」公投，但第一次送件經審核後並未過連署門檻，經絕食抗議、提出假處分之後才完成補件，符合規定的連署人數為29萬2654人；2019年黃士修再次提出「核四商轉」公投，繳交連署書37萬5417份，審查後為30萬7903份。
雖然都是連署，公投連署跟總統連署的難度完全不是一個級別，公投連署不需要附身份證影本，連署期長達6個月；而總統連署不僅要附身份證影本，連署期更只有短短45天。當然，郭董的財力遠非當初的黃士修所能及，郭董如果願意砸重金、廣設連署點，是有可能補齊不足之處。但過往每一個連署的總統參選人，也都一樣沒有在乎錢，結果也只有兩組超過了50萬份。
郭陣營的目標喊得很高，想要以透過連署展現實力、以戰逼合，但從郭陣營最近的一些動作和發言，卻明顯可以看出底氣不足的跡象。
一是找公關公司協助，郭陣營雖然否認找個20家公關公司、也否認每張200元的價碼，但並未否認找公關公司協助；二是今日媒體披露，郭陣營行文中選會希望改以電子檔取代身份證影本；三是黃士修呼籲朱立倫不要祭出黨紀，「基層黨員有自由意志」。這三個雖然是獨立的事件，但都一致反應出郭陣營「底氣不足」的事實，所以希望尋找外援、改變遊戲規則、要國民黨鬆手。
對郭陣營而言，連署是一個「門檻」，但對以往林洋港、陳履安、宋楚瑜等真正有志於總統大位者而言，連署更是一個凝聚人氣、展現實力的過程，是競選活動的重要一環。當初他們拼得都是「多快跨過連署的門檻」、連署過程中民眾展現的熱情，尤其2000年的宋楚瑜，幾乎是在短短幾天就達標，最終還刻意選了1068888這樣一個吉祥數字送件。相形之下，今天的郭台銘就差多了。
郭台銘更根本、嚴重的問題在於，沒有人知道他究竟要做什麼。無論當初的林洋港、陳履安、宋楚瑜、許信良，沒有任何人會懷疑，他們連署後一定會拼盡全力參選。但郭台銘至今都還說「參選是為了整合」，沒有人知道他會不會「被整合」，或是為了整合就不繳連署書。一個連目標說不清楚、連下一步都難以預測的人，要怎樣成為國家領導人？又怎麼可能激情民眾的熱情？一場沒有靈魂的連署，無論目標喊得再高，都只是把錢丟進水裡而已。
●作者：單厚之／資深媒體人
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