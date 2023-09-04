▲常暈厥當心！少年莫名五度暈厥險死　植入「體內去顫器」保命

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惡性心律不整 年輕族群易猝死收治陳同學的彰基兒童醫院兒童心臟內科吳焜烺醫師表示，惡性心律不整在年輕族群很容易導致猝死，像是新聞曾報導幾位30歲上下的年輕藝人明星，猝死的原因為「心源性猝死」，有很大部分與心律不整相關。心律不整治療方式一般以植入體內心律去顫器為主，因此也為陳同學植入體內心律去顫器，幫助調節心律。
及早診斷暈厥症 避免急性發作吳焜烺醫師指出，陳同學幾次暈厥都沒有找到原因，後來是透過基因學檢查，證實罹患兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈(CPVT)。CPVT是一種少見的遺傳性鈣離子通道病變，其特徵是腎上腺素能誘導雙向和多型態性心室頻脈，因此常發生在兒童和青少年運動或情緒壓力期間，它可能導致心跳加快（心悸）、昏厥（暈厥）或心臟驟停；CPVT死亡率極高，若不治療，30 歲時死亡率可達31%。
由於 CPVT 僅在腎上腺素分泌期間才能觀察到，因此如果懷疑有CPVT，應該以運動心電圖測試進行檢查，並以基因檢測確定診斷。
去顫器助整流常心律 防止驟死機會CPVT有多種治療方法，治療過程將取決於病人心律不整的發生率或嚴重程度，症狀輕微，可以用藥物治療，包括β受體阻滯劑和抗心律失常藥；至於像陳同學這樣已經多次昏倒的高危險患者，則需要植入式心臟除顫器。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59088
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