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常暈厥當心！少年莫名五度暈厥險死　植入「體內去顫器」保命

▲常暈厥當心！少年莫名五度暈厥險死　植入「體內去顫器」保命
▲常暈厥當心！少年莫名五度暈厥險死　植入「體內去顫器」保命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】家住彰化市的陳同學今年16歲，目前高中二年級的他平常喜歡刺激的電玩遊戲及現場看棒球賽，但他從小到大發生過4次暈厥，就醫後卻檢查不出原因。第五次暈厥是2020年9月國中二年級，當時他在學校暈倒喪失意識，臉色慘白；校護趕來急救，使用自動去顫器AED後，發現是惡性心律不整，經電擊後恢復正常心律，接著由救護車轉送彰基，插管維持呼吸和急救後復甦治療，很順利地甦醒並恢復正常呼吸。

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惡性心律不整　年輕族群易猝死

收治陳同學的彰基兒童醫院兒童心臟內科吳焜烺醫師表示，惡性心律不整在年輕族群很容易導致猝死，像是新聞曾報導幾位30歲上下的年輕藝人明星，猝死的原因為「心源性猝死」，有很大部分與心律不整相關。心律不整治療方式一般以植入體內心律去顫器為主，因此也為陳同學植入體內心律去顫器，幫助調節心律。　

及早診斷暈厥症　避免急性發作

吳焜烺醫師指出，陳同學幾次暈厥都沒有找到原因，後來是透過基因學檢查，證實罹患兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈(CPVT)。CPVT是一種少見的遺傳性鈣離子通道病變，其特徵是腎上腺素能誘導雙向和多型態性心室頻脈，因此常發生在兒童和青少年運動或情緒壓力期間，它可能導致心跳加快（心悸）、昏厥（暈厥）或心臟驟停；CPVT死亡率極高，若不治療，30 歲時死亡率可達31%。

由於 CPVT 僅在腎上腺素分泌期間才能觀察到，因此如果懷疑有CPVT，應該以運動心電圖測試進行檢查，並以基因檢測確定診斷。

去顫器助整流常心律　防止驟死機會

CPVT有多種治療方法，治療過程將取決於病人心律不整的發生率或嚴重程度，症狀輕微，可以用藥物治療，包括β受體阻滯劑和抗心律失常藥；至於像陳同學這樣已經多次昏倒的高危險患者，則需要植入式心臟除顫器。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59088

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