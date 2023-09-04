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秋高氣爽好旅遊　新北推24個微笑山線Chill一下系列活動

▲新北市各局處、區公所及觀光局國家風景管理處結合推出24個微笑山線Chill一下系列活動。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.04）
▲新北市各局處、區公所及觀光局國家風景管理處結合推出24個微笑山線Chill一下系列活動。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.04）

記者吳嘉億／新北報導

開學迎接秋高氣爽的季節，新北市政府今（4）日公布「秋遊 ─ 揪友遊新北，從微笑開始」秋季24大系列活動，從9月一路暢遊到11月，透過豐富多元、充滿在地色彩的活動，帶著民眾踏青、賞景、大啖美食，感受新北城市的秋日風景。

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▲新北市各局處、區公所及觀光局國家風景管理處合作推出24個微笑山線Chill一下系列活動。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.04）
▲新北市各局處、區公所及觀光局國家風景管理處合作推出24個微笑山線Chill一下系列活動。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.04）
新北市副市長陳純敬表示，特別把市府各局處、區公所及觀光局國家風景管理處結合起來，在秋高氣爽時利用假期到新北市旅遊，享受天然資源帶來的風光，其中包含文化美食跟各局處、區公所就地取材且深入到地方生活，呈現各個不同層次，就像是都會區的中和宗教生活與三芝、石門海岸線及從淡水到貢寮的青春山海線，一年四季都不同的景觀，在假期中享受天然資源帶給大家的風光。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，活動包含有推廣在地特色美味的「萬里蟹-食蟹˙鱻味滿滿」、「新北好市節」、「三芝區茭白筍推廣活動」和「樹林紅麴文化節」，攜手藝術家推出「福爾摩沙北海岸藝術季」、「台灣設計展」、「幸福來了！435藝術聚落開放工作室日x 音樂市集」、「新朋友」展覽以及「淡水藝術嘉年華」。

楊宗珉接著說到，另外適合親子同遊的「20週年觀光工廠趣遊派對」、「府中搞什麼鬼」，結合在地體驗的「新北市北海岸國際風箏節」、「全國古蹟日」、「藝起來八里𨑨迌(tshit-thô)」、「考出你的色」、「新北市眷村文化節」，還有融合在地文化風情的「泡：泡的千年與未來特展」、「鶯歌嘉年華」、「新北市泰山獅王文化節」、「國際小米年新北市原住民族聯合文化活動」、「烏來泰雅族歲時祭儀演變歷程特展」、「中和土地公文化祭」、「新北市客家義民爺文化祭」。總共24個精彩豐富活動，即日起將陸續登場，邀請民眾一起來新北吃美食、逛市集、看展覽、體驗在地文化。

新北市政府觀光旅遊局補充說明，此外觀旅局的旅遊品牌「微笑山線」，將於10月14日舉辦「秋收之宴」大地餐食體驗活動，邀請當代採集藝術團隊，引領大家走進鶯歌山林，結合自然與味覺體驗，探索新北家山的土地滋味。詳細資訊可到新北市觀光旅遊網查詢。

▲新北市副市長陳純敬與業者於秋遊記者會共同推廣新北特色產品。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.04）
▲新北市副市長陳純敬與業者於秋遊記者會共同推廣新北特色產品。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.04）

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