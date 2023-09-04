提升都市步行環境 新北首度開放人行道鋪面修繕申請最高補助15萬
因有鑑於近來行人安全意識提昇，以及為提供更好的行人通行安全環境，針對公寓大廈留設供公眾通行的沿街步道式開放空間及無遮簷人行道鋪面，新北市政府今（4）日宣布自即日起首度開放公寓大廈管委會申請修繕補助，最高可獲得15萬元補助，補助總經費共200萬。新北市政府工務局公告後已有多個社區探詢，呼籲符合資格的社區10月底前儘速新北市政府工務局提出申請，以免錯過。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府工務局長祝惠美表示，沿街步道式開放空間及無遮簷的人行道土地都是社區共同持有，但依規定必須供公眾通行使用，一旦鋪面產生缺損、不平整或鬆動影響通行安全時都得由社區負責管理維護修繕，市府為感激社區無償將步道提供鄰里鄉親使用，決定斟酌提供管委會補助和社區一起分攤修繕經費，共同改善通行環境的安全與公益性。
祝惠美指出，只要符合計畫資格且領有使用執照且報備有案的公寓大廈管理組織。申請補助案將分兩階段審查，第1階段進行「修繕計畫送審」，由管理組織檢送修繕計畫及圖說等資料送工務局審查，文件備齊經同意後，社區才能開始施作；第2階段為「補助金額撥付」，按照管理組織申報的實際支出金額補助二分之一，依開放空間或無遮簷人行道臨接道路長度分級補助，最高可獲得補助金額15萬元。
新北市政府工務局呼籲，有意願申請的管理組織，自即日起至10月底止，備妥書圖文件至工務局送審，請符合資格的社區儘速提出申請以免向隅。申請詳細計畫內容及表格範例可至工務局官網下載參閱。