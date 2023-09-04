萬芳赴威尼斯影展「遭海關阻擋」！不放行原因5字笑翻眾人
女星萬芳主演的新作《五月雪》，今（4）日將於威尼斯影展舉行世界首映，導演張吉安準時抵達現場，但卻一度不見萬芳出現，原來萬芳昨天搭機飛往威尼斯，途經德國法蘭克福機場時竟遭海關阻擋，「聊很久」遲遲不肯放行。經紀人不見萬芳出關緊張得不得了，急忙前往了解發生什麼問題，海關竟回答：「本人太年輕！」懷疑證照有問題，讓萬芳和經紀人聽了啼笑皆非。
記者黃雅琪／綜合報導
據了解，萬芳在結束演唱行程後，就立刻搭機飛往法蘭克福，沒想到遇上班機嚴重延遲，讓她總飛行時間將近20小時。更誇張的是，萬芳在法蘭克福機場過海關時，還受阻好一會兒、遲遲不見出關，當經紀人急返關切時，海關竟回說：「本人太年輕！」要確定護照沒有問題才能放行。經紀人無奈笑說：「畢竟素顏飛行20小時，這個膚質（太好）的確有點誇張。」
而萬芳在赴威尼斯影展前，也完全沒看過自己的新作《五月雪》，也因此在威尼斯的世界首映。讓一切未知的她非常緊張，突然覺得從開拍到入選影展整個過程「很奇幻」。曾獲金鐘、金曲獎的她，還笑虧自己此趟出席威尼斯影展是「劉姥姥進大觀園」。
電影《五月雪》，由萬芳、鄭人碩，新加坡演員俞宏榮，以及馬來西亞演員蔡寶珠、陳俐杏及王竣等共同演出。劇情描述：2個女人相隔49年的時空相遇故事，女孩阿英（萬芳 飾）為尋找失蹤的父兄，竟從1969年吉隆坡、一路找到2018年的義山亂葬崗。全片以跨越49年的兩天來敘述整起事件，背景則是1969年曾在馬來西亞發生的「513暴動」。該片預計於11月17日在台上映。