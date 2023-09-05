亞運倒數／武術世代交替！孫家閎一戰成名　有望成為歷史第100金

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杭州亞運武術項目比賽時間為9月24日至28日，將在蕭山瓜瀝文化體育中心進行，屆時將產生15枚金牌。
武術比賽分套路和散打兩個項目的比賽。 套路比賽中運動員完成全套動作，裁判員給予A組動作品質分、B組演練水準分、C組難度分的評分，根據總分計算排名。 散打比賽為對抗賽，分為不同重量級別比賽，以運動員的拳法、腿法和摔法技術項目評分。
亞運重要獎牌庫 僅杜哈亞運錯失牌牌
在亞運的武術項目方面，中華武術代表隊向來有好表現，自從1990北京亞運首之後，中華隊幾乎每屆都奪牌，僅2006年卡達杜哈亞運空手而歸，至今一共累積1金、4銀、14銅，其中1998年曼谷亞運「太極王子」詹明樹在男子太極拳項目奪得我國亞運武術首金，也是我國目前武術唯一金牌。
本屆杭州亞運中華武術代表隊名單中，在套路項目中，有王振名、孫家閎、陳宥崴、劉菖閔、賴柏瑋、彭羽熙、劉佩勳；散打項目則是林怡汝、侯旻汶、張煥宜。
孫家閎在世大運摘1金1銀 亞運奪牌更添信心
台灣武術好手孫家閎今年在成都世大運以9.693分摘下太極拳金牌，這也是台灣在本屆世大運的第一面金牌，他在個人參加首屆、也是最後一屆的世大運拿下1金、1銀佳績。
今年杭州亞運將是孫家閎是繼2018年雅加達亞運之後，生涯第二度參與亞運。5年前的亞運，他因右腳脛骨疲勞性骨折，加上感冒症狀，讓他未能百分百發揮因而錯失獎牌；如今孫家閎先在世大運斬獲金牌，也為他征戰杭州增添信心，「世大運的好成績，對我接下來參戰杭州亞運是顆定心丸，也帶我無比信心。」
一般武術國際賽都是一天打一組套路，但今年杭州亞運將太極劍與太極拳合併為一個項目，等於一天要打兩項，對於選手的體能來說會是一大挑戰。不過孫家閎這回以健康的身體迎接亞運，狀況調整也相當不錯，他表示穩定度將是決勝負的關鍵，期望在杭州亞運為爭金奪銀。
孫家閎從3歲開始習武，原因是欣賞武打明星李連杰，受到偶像的影響，他練武術至今持續20幾年，而李連杰每部出演的電影都看過，未來退役之後也不排除轉行當武打演員。
我國亞運歷史第100金誰來拿？ 有望在武術項目誕生
目前我國在亞運累計99面金牌，今年將由哪一位選手拿下具有歷史意義的100金，將是各界關注的焦點。根據亞運的賽程安排，武術剛好排在前半段，其中男子太極拳、太極劍將於9月25日登場，若孫家閎能夠穩定發揮，有機會替我國拿下亞運歷史第100面金牌，也將會是台灣武術史上第2面亞運金牌。
本屆武術比賽在蕭山瓜瀝文化體育中心進行，武術隊教練劉翰修給予場館正面評價，「比賽場館很寬廣，高度也很高，很適合選手做拋刀、拋劍，燈光亮度也足夠。」不過劉教練也提到，由於場館空間感大，選手需要提前適應。
今年武術套路加上散打項目，總共10名選手出征，與過往不同的是，今年資深選手與新秀參半，杭州亞運也是我國武術代表隊世代交替的一屆，期望資深選手可以發揮「母雞帶小雞」的精神，帶領新秀成長，並替我國爭取佳績。