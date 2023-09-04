名家論壇》黎榮章／2024選立委！大數據分析北北桃立委「空戰力」

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台北身為首都，不只是媒體報導密度最高的地方，也是網路平均聲量最高的縣市，立委半年聲量均標超過6萬則。聲量名列前茅的王鴻薇、高嘉瑜，聲量都超過15萬則，王鴻薇靠著精準議題打擊、紮實爆料內容，儼然成為國民黨新一代女戰神，5月底民進黨提名林飛帆對戰王鴻薇，兩人就「領9萬」、「選舉補助款258萬」交鋒，創下超高聲量，不過林飛帆很快就因掃到ME TOO事件颱風尾而退選，否則王鴻薇的聲量恐怕還會更高。
相較於王鴻薇打林飛帆、打AIT擴建創下網路好聲量，北市立委聲量排名第二的高嘉瑜，則較擅長靠軟性話題引起討論，再切入相關的政策討論。例如韓國啦啦隊女神李多慧日前買車，其低廉車價引發台灣網友關注，在立院長期參加財政委員會的高嘉瑜，就順勢提出「台灣車價怎麼了」討論，切入台灣進口車課稅問題，成功成為她的聲量高點。此外，高嘉瑜素有「港湖胖虎」戲謔外號，日前她上網路直播節目獻唱《煎熬》，雖沒有討論到嚴肅政策話題，但敢於表現、賣醜搞笑，也帶動許多討論。
而新北市立委自2月以來的網路聲量，高標4.7萬、均標1.4萬、低標0.8萬。新北市12名區域立委的聲量排名依序是賴品妤38.9萬、洪孟楷6.5萬、余天4.8萬、蘇巧慧4.5萬、林淑芬2.0萬、羅致政1.8萬、張宏陸1.1萬、吳秉叡9.7千、羅明才8.9千、吳琪銘8.8千、林德福5.2千、江永昌4.2千。
由大數據的統計可以看出，新北立委聲量落差很大，導致均標和台北市立委差很多。新北排名第一名的賴品妤，聲量高達38.9萬，屬「離群值」。不過，她聲量集中在最近兩週，也就是她因父親的綠能董座爭議，和之後的中天記者推擠爭議，導致這兩週聲量暴衝，若扣除近兩週因負面爭議引爆的聲量，賴品妤聲量約5萬多則，和新北其他高聲量的立委差不多。
此外，新北立委聲量排名第二、第三的洪孟楷、余天，聲量也都來自於議題攻防。洪孟楷日前公開呼籲候友宜「要擺出總統的架勢」，後被導演劉家昌回批「一個沒有總統格局的人，哪來的架勢，痴人夢話」，帶動討論。余天則是被網紅館長指控跟槍擊案有關，隔天公開受訪澄清，即時應對。
至於桃園立委網路聲量，高標2.9萬、均標1.2萬、低標1萬，立委聲量排名依序是鄭運鵬5.3萬、呂玉玲2.1萬、萬美玲1.4萬、黃世杰1.0萬、魯明哲1.0萬、趙正宇9千。相較台北、新北的立委聲量前段班，桃園立委聲量前段班明顯更落後，2月至今總聲量不到3萬則。桃園立委聲量領頭羊的鄭運鵬，有民進黨「最強幹事長」之稱，本就有較高的網路關注，加上他擅長議題即時攻防及社群操作，柯文哲日前到南部走訪基層後感嘆「實在太慘了」、「我不贏台灣會完蛋」，挑動南北發展敏感神經，鄭運鵬立刻批柯「在台北市執政8年後民調完蛋了，柯要怎麼證明本來好好的台灣，不會因為他執政後就像台北市一樣完蛋？」
此外，民進黨陷入性騷擾風暴時，鄭運鵬也代表黨團出面舉行記者會，民進黨從黨主席到黨公職態度一致，不會推給選舉跟其他政黨，第一時間正面面對此事，展現民進黨負責任態度，大力替黨捍衛，也獲得很高關注。
綜前所述，從高聲量立委的高聲量話題不難看出，北北桃的立委聲量競爭激烈，若沒有創造議題的能力、或應對政治攻防的功夫，很難在這些立委中脫穎而出。目前政壇關注焦點仍在藍白陣營整合，在母雞的大亂局中，個別小雞要打出聲量並不容易，有心競選立委的人，不妨累積能量、回歸問政專業，努力創造人民有感議題，才能被看見。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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