炎亞綸缺席《嗨！營業中》最終集！莎莎淚崩了 庹宗康：參雜遺憾
實境節目《嗨！營業中》近日迎來節目第二季尾聲，但炎亞綸卻因爆出感情風波，中途從節目中下車，婁峻碩也有事提前畢業，對此，班底成員庹宗康及莎莎在結尾時，也貌似想起無法全員到齊的感傷，難過地表示：「參雜了一些遺憾。」
記者賴禹妡／綜合報導
炎亞綸今年6月底遭前男友耀樂控訴偷拍，演藝事業因此受到重創，不只丟失代言，還從各個節目中消失，甚至遭拔去十大傑出青年的資格。士林地檢署7月3日搜索炎亞綸住居所、工作室等3處，扣得手機等物，他上個月現身士林地檢署複訊，檢察官認定炎亞綸涉犯兒少性剝削，諭令50萬元交保，限制出境出海。
而《嗨！營業中》迎來「最終營業日」，營運督導庹宗康受訪時面帶感傷地說：「我們之間的快樂是沒有辦法形容的，因為這參雜了成就感，參雜了辛苦，參雜了一些遺憾。」至於莎莎則是忍不住掉淚，坦言：「因為我覺得就是當你擁有了一個東西的時候，你不覺得那是一個重要的，但當你失去的時候，你就會覺得我為什麼一開始沒有更努力的去感受，去做更多的事情。」
莎莎提到，這一季因為發生了很多事情，導致大家最後沒有一起走到最後，但任務還是順利地完成了，「因為就像一個圓，雖然缺了一點點，它沒有那麼完整，但你遠遠看它還是一個圓，希望有一天那個圓可以變得更完整」。
※【NOWnews 今日新聞
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