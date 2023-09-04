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《騎吧！哈林小隊》騎出高收視！哈林驚人預告：下一季環遊世界

▲《騎吧！哈林小隊》開播第一集騎出高收視，哈林（左）與卜學亮（右）的有趣互動，讓觀眾認為看了真實又紓壓。（圖／好看娛樂提供）
▲《騎吧！哈林小隊》開播第一集騎出高收視，哈林（左）與卜學亮（右）的有趣互動，讓觀眾認為看了真實又紓壓。（圖／好看娛樂提供）

記者賴禹妡／綜合報導

由好看娛樂製作發行的實境節目《騎吧！哈林小隊》9月1日開播第一集騎出高收視，是近一年新推出綜藝節目中平均收視開盤最高，其中30歲到54歲女性收視率更是破1，成績驚人。《騎吧！哈林小隊》隊長哈林領軍帶著小隊員卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，挑戰騎行1200公里，到了台灣極東、極⻄、極南、極北之地挑戰藝能界體能，更是拍攝團隊挑戰製作專業水準的作品。

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▲哈林領軍帶著小隊員，到了台灣極東、極⻄、極南、極北之地挑戰藝能界體能。（圖／好看娛樂提供）
▲哈林（前）領軍帶著小隊員，到了台灣極東、極⻄、極南、極北之地挑戰藝能界體能。（圖／好看娛樂提供）
《騎吧！哈林小隊》第一集播出大獲好評，哈林表示因為大家期望很高，形成一股共識，的確有壓力！現在成績出爐讓團隊更有信心，未來播出的內容將越發精彩。哈林也預告：「播出受到廣大的關注很開心，這一次是熱血環台，希望下一季可以環法，帶著小隊員們去環遊世界。」

▲《騎吧！哈林小隊》隊長哈林領軍帶著小隊員卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，挑戰騎行1200公里。（圖／好看娛樂提供）
▲《騎吧！哈林小隊》由隊長哈林（左三）領軍，帶著小隊員（由左至右依序）柯有倫、張庭瑚、卜學亮、周予天、彭小刀，挑戰騎行1200公里。（圖／好看娛樂提供）
《騎吧！哈林小隊》在網友反饋的部分除了議題新穎、非常熱血之外，哈林和卜學亮的有趣互動，讓人看了真實又紓壓。好看娛樂預告《騎吧！哈林小隊》完整記錄團員之間完成目標的過程，並融入環保、運動議題，收錄台灣之美，絕對空前絕後，一定要鎖定。《騎吧！哈林小隊》台視頻道每週日晚上8點首播、晚上10點遠傳friDay影音獨家播出、9月9日起三立都會台晚上8點播出、隔週六9月9日起MOMO台晚上10點播出。

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