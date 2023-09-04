韓24歲女教師不堪欺辱輕生！近7萬人罷工加入示威、32間小學停課
韓國因為一名首爾24歲女教師在教室輕生後，引爆全國教職人員將近三週的抗爭事件，如今面臨開學階段許多教職人員以「集體請病假或年假」的方式進行迂迴罷工，同時在包含教育廳等場所舉辦捉到活動，盼能喚起公眾與政府對該事件與關注教職人員權益的意識。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國教師團體在今（4）發起罷工行動，並將9月4日稱為「公共教育停止日」，這也是在今年7月18日上午，擔任國小一年級班導的24歲女老師輕生後的七七四十九天。這起事件凸顯的是韓國教職人員不堪「怪獸家長」欺凌所引發的抗爭，由於女教師生前在首爾富人江南區任教，教師團體稱全國類似情況嚴重，有些學生及家長會騷擾、霸凌甚至毆打教師，還有家長任意舉報老師虐兒。
韓媒指出，首爾這名女教師輕生時並無學生在場目擊，現場也並未留下任何遺書或線索，目前警方開始調閱校內監視器畫面、通聯記錄，並且蒐證展開調查，但韓國社會已經接二連三發生了類似的，對於第一線教職人員的霸凌甚至攻擊事件，這才引發了大批同業走上街頭，根據警方估計，至少有7至10萬人參與這場示威遊行。
此前，有多達20萬人在2日前往國會附近集會與悼念，而韓國教育部和首爾市教育廳也在9月3日宣布，全國32間小學在4日停課；對此，韓國總統辦公室也表示稱，尹錫悅已下令官員聆聽教師的要求，致力保護他們的權利。
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