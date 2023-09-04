「最帥總裁」東山紀之接棒傑尼斯社長！救火創辦人性醜聞
日本首席男團經紀公司傑尼斯受性醜聞重挫，創辦人喜多川強尼在1970年代至2010年代，長期對多位小傑尼斯（指未出道的練習生）性侵害，57歲傑尼斯現任社長、喜多川強尼外甥女藤島茱莉景子辭職下台，將由56歲出身自「少年隊」的東山紀之接任。
記者羅凌筠／綜合報導
據《週刊文春》報導，東山紀之受到喜多川家族的賞識，喜多川強尼的姊姊喜多川瑪麗很喜歡他，經常派他擔任公司人才的代表，帶他出席各種社交場合，甚至有傳言指出東山紀之和喜多川瑪麗的女兒藤島茱莉景子曾經交往，可見東山紀之人脈的強大。
喜多川強尼的性侵報告，對傑尼斯造成名譽傷害，由事務所成立的外部「防治特別小組」，找來前檢察官、精神科醫師、臨床心理學家，調查出喜多川強尼在50年代有性侵事實，此外從1970年代到2010年代，他性侵許多小傑尼斯，受害者達數百人。
※【NOWnews 今日新聞
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