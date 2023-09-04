囤房稅2.0！建商1年內餘屋擬適用稅率2％ 財部：尚未定案
財政部推動「囤房稅2.0」方案，非自住住家用房屋稅率調高為2%至4.8%，不過，傳出考量建商銷售餘屋需要合理期間，財政部研議在子法規定，建商餘屋1年以內擬一律適用下限稅率2%。對此，財政部今（4）日晚間最新回應表示，財政部將徵詢地方政府意見後審慎研議，目前尚未定案。
記者顏真真／台北報導
財政部指出，為減輕單一自住房屋稅負、鼓勵房屋有效利用及合理化房屋稅負，財政部依今（112）年7月6日行政院會議通過的「房屋稅差別稅率2.0方案」，擬具房屋稅條例部分條文修正草案，目前辦理預告程序中（預告期間至9月18日），希望廣泛蒐集各界意見。其中建商待銷售房屋持有年限在2年以內者，法定稅率調整為2%至3.6%；持有超過2年的餘屋，則適用一般非自住住家用房屋稅率範圍 2%至4.8%。
對於「囤房稅2.0方案」將「建商持有待銷售房屋年限在2年以內」的法定稅率下限由現行1.5%調高至2%，財政部認為，已合理調高建商待銷售房屋稅負；另考量建商興建房屋，可增加房屋市場的供給量，滿足住屋需求，惟購屋款項高，民眾購屋時需考慮諸多因素，例如生活機能、上班或就學通勤時間，多需一段時間始能作成決定。
因此，財政部表示，給予建商2年合理銷售期間，超過該期間未售出的房屋即屬餘屋，應適用較高之一般非自住住家用房屋稅率2%至4.8%（上、下限稅率較現行各調高1/3），希望透過稅率差距，鼓勵建商興建完成房屋2年內仍無法售出的房屋依市場狀況調整價格加速出售，增加房屋供給。
財政部進一步表示，為使地方政府訂定差別稅率有其準據， 以免2.0方案形同虛設，2.0方案明定地方政府得參考該部公告的基準訂定，有關該基準的戶數及稅率級距，財政部將徵詢地方政府意見後審慎研議，目前尚未定案。