獨／未來少女拚決賽！紫月光Xiu練到3點 黑曜精靈郭郭曝紫嫣暈倒
最強女團選秀節目《未來少女》，比賽競爭激烈，為了準備最後的決賽，6大女團全都卯足全勁、日以繼夜加緊練習，少女們昨（4）日亮相位於三創生活園區的「未來少女熱力應援站」開跑活動，紫月光成員Xiu坦言這幾天非常辛苦，熬夜練舞到凌晨三點，黑曜精靈郭郭則爆料，排練時為了幫舞蹈老師慶生，紫嫣發揮超強演技假裝暈倒，再捧著蛋糕進場，給了全隊一個大驚喜。
記者江芷稜/台北報導
由於賽制緊湊，少女們要在短時間內練好數首歌，Xiu表示經常跳到半夜，隔天依舊早起排練，大家都是卯足全力想要達成目標，儘管身體很疲累，但回憶起錄製《未來少女》這3個月，時間飛逝得很快，心裡充滿依依不捨的感覺，「我以後一定會很想念這段時間，大家一起練習、完成舞台的感覺很難忘」。
紫月光訓練嚴格，經紀公司有規定的上下班時間、飲食管控內容，希望女孩們都能在鏡頭前呈現最完美的狀態，Xiu不以為苦，覺得這樣能夠磨練出大家的自律精神，為了這段期間拚決賽，她每日操練快速瘦了3公斤，偏向內向的團員也在日漸相處下變得融洽，很有信心能在比賽時有好成績。
黑曜精靈的郭郭，對決賽也是緊張又期待，她透露訓練期間的小驚喜，就是團員為了幫舞蹈老師慶生，特別請最美星二代成員紫嫣發揮遺傳的好演技，練舞到一半時候假裝暈倒，沒想到她倒在地上那刻太逼真，竟讓團員當場嚇壞，懷疑起「這到底是真的假的」，反倒是舞蹈老師態度淡定，想要趕快打電話通知紫嫣的爸爸李鑼，最後紫嫣端著蛋糕走出來，才讓女孩們放下心來，開心幫老師一起慶生。
甫滿18歲的郭郭高中剛畢業，在《未來少女》度過青春最燦爛的夏天，也順利申請上了世新大學影視科系，她坦言排練很辛苦，卻非常樂在其中，為了最後總決賽全力以赴，團員甚至連吃飯都沒時間，只能以便利商店食品快速果腹。她笑說：「時間過得很快，很希望節目可以錄得久一點，繼續延續下去，留下更多回憶，3個月有點太短覺得很可惜，不想太快結束」。她形容這段時間很充實、飽滿，沒有絲毫浪費，現在則準備開心迎接當大一新鮮人的生活。
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