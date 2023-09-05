路透：中國控管app新規　騰訊小米等中國業者開始落實

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新規定還要求網路接入服務提供者、分發平台、智慧型終端生產企業（手機製造商）等，不得為未履行備案手續的app提供網路接入、分發、預置等服務。且這類業者與app製作者應建立監督機制，若發現法律、行政法規禁止發布或傳輸的訊息，應立即停止傳輸並消除，防止訊息擴散，並保存有關記錄向電信主管部門報告進行處置。
中國當局為加強監督境內手機app而採取的這項行動，正掀起業界惶恐，擔心未來要在這個全球第2大經濟體發行app將會非常困難，且許多app可能有必要遭到下架。
新規要求在中國營運的app商店在8月底前建立自身通報系統來監督新app上架。在中國發行app的公司AppInChina執行長畢紹普（Rich Bishop）表示：「Android的app商店已經證實，9月1日起新app須備案，現存app則在明年3月31日以後須備案。」
他指出，這會「迫使在這些app商店上架的所有全球性app若非在中國成立實體，否則就得和當地夥伴合作」。
包括騰訊、華為、小米、OPPO和Vivo等在中國經營Android應用程式商店的當地業者，已在上週對app發行商發出通知，表示若新app未充分滿足當局的文件要求，將被禁止上架。騰訊和華為的通知是路透社目睹，小米、OPPO和Vivo的通知則是發布在自家部落格上。
這些新規定顯示，中國當局雖然看似已結束對當地網路科技業長達數年大範圍監管打壓，但北京為了保持企業活動遵循其社會主義理想，仍對科技業維持審查。
iPhone製造商美國蘋果公司（Apple Inc.）尚未透露其在中國的app商店將如何遵守北京的新規定。AppInChina表示，根據他們檢查，蘋果截至今天尚未調查其架上app的備案狀態。
蘋果並未回覆路透社的置評請求。中國工信部、騰訊、華為、小米、OPPO和Vivo則全都未立即回覆置評請求。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1120904