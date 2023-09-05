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落實「巡、倒、沖、刷」，杜絕登革熱
降雨後環境中容易產生積水容器，成為孑孓孳生的溫床。尤其近期中南部本土登革熱病例持續增加，疾管署呼籲，雨後請民眾主動巡檢居家環境，徹底清除容器積水。除了大範圍的地下室或停車場、樹洞等地，車輪胎、遮蓋用的塑膠布、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等，都需巡視一遍，落實「巡、倒、沖、刷」，降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。
如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。另外，嬰兒、年長者、孕婦、肥胖者及有慢性疾病患者都是罹患登革熱重症的高危險族群，需多加留意。
注意飲食及環境衛生，預防腸道傳染病
淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。疾管署建議，可購買市售含氯漂白水並稀釋 100 倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以 10 公升清水加 40 毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。
限 ／ 停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味等現象時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限 / 停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可以使用酒精含量 60 % 至 95 % 的乾洗手液清潔雙手，以降低疾病感染的風險。
清理勿赤腳或穿拖鞋，避染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風
災後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病；如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。
疾管署再次呼籲，強風豪雨可能挾來新的積水容器或潛在孳生源，提醒民眾風雨過後仍需再次巡視周遭環境，並儘速清除積水，減少病媒蚊孳生。如有不適症狀請儘速就醫，臨床醫師如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。
文、圖／鄭淳淳
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 登革熱延燒／海葵颱風襲台 強風豪雨後「清除病媒蚊孳生源」預防容器積水