茅台也能配咖啡！中國民眾瘋搶「醬香拿鐵」 酒測吹氣結果為零
中國知名的貴州茅台酒廠核連鎖咖啡品牌瑞幸聯名推出的「醬香拿鐵」，一夕之間在中國社群媒體上成為討論度最高的爆紅話題，這個在本週一（9月4日）推出的新咖啡打著「茅台加拿鐵」的名號吸引大批民眾排隊嚐鮮，不過也有民眾懷疑喝下「酒咖」是否還能駕駛，有無違反當地法規，北京交管局對此也進行建議回覆。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中媒《財聯社》報導，這杯「醬香拿鐵」在中國消費市場掀起一陣「酒咖」炫風，原先價格昂貴且貨源不多的茅台酒如今被加入咖啡裡，吸引不少想要嚐鮮的年輕人們可以不必購買一整杯茅台，就能享受風味。根據官網介紹，這杯「醬香拿鐵」的製作並非直接加入茅台酒，而是使用白酒風味的厚奶、56度貴州茅台，酒精度0.5%，零售價38元人民幣（約新台幣167元），其中白酒風味的厚奶更是酒廠利用價值人民幣3000萬元（約新台幣1.3億元）的茅台酒打造。
不僅如此，瑞幸官方還指出，透過中國短影音平台抖音、社群媒體小紅書進行販售，一天之內此款聯名咖啡就在抖音的「生活服務」平台上賣出超100萬杯，同時在北京瑞幸咖啡分店不到早上9點半，就已有200人點餐，平均至少一個人要等上數小時才能送到。
報導指出，有消費者稱喝起來「有淡淡的酒心巧克力風味」、「因為還夾雜奶油味兒，跟醬香還挺搭的，很渾厚的感覺，很好喝」、，也有消費者說「由於平時不愛喝白酒，所以比較無感」、「喝了不曉得會清醒還是爛醉」。
至於民眾質疑的酒駕問題，瑞幸回應強調「醬香拿鐵」酒精含量低於0.5度，但未成年人、孕婦、駕駛人員和酒精過敏者不建議飲用；北京市交管局法制科則建議，消費者喝完含酒精飲品後不要再開車，血液中的酒精含量超過20毫克/100毫升就被認定為飲酒駕車。
《現代快報》則直接邀請南京交通警察進行測試，在飲用醬香拿鐵後對酒測儀吹氣，結果顯示為「0」，但南京交警仍表示，雖然吹氣測試結果顯示為0，但希望大家開車不要飲用含有酒精的飲料，包括含酒精的食品，避免造成不必要的誤會。