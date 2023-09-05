強權同盟既視感！韓情報單位：俄防長提議與北韓、中國聯合軍演
韓國國家情報院今（4）表示，根據韓方掌握的情報，俄羅斯國防部長蕭依古已親自向北韓領導人金正恩當面提議，將舉行俄羅斯、中國和北韓的三方海軍聯合演習。韓媒報導指出，金正恩曾「一對一」接見蕭依古，兩人也為雙邊軍事合作大框架達成協定。
國際中心楊智傑／綜合報導
《韓聯社》引述韓國國家情報院（NIS）表示，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在7月25日至27日訪問平壤時，參與了北韓慶祝「戰勝節」（韓戰停戰）70週年時，不僅參觀了北韓被禁的洲際彈道飛彈等武器展演，也將蒲亭親自簽名的信函遞交給金正恩，同時向金正恩提出三國聯合軍演的提議。
韓國情報指出，北韓在今年的「戰勝節」紀念活動邀請中、俄代表團出席，藉此拉近與兩國之間的關係，金正恩在當時不僅會見俄羅斯國防部長，也與中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率領的中國黨政代表團見面，李鴻忠也同樣將習近平的私人信函轉交給金正恩。
《韓聯社》引述南韓國會情報委員會幹事、國民力量黨籍議員劉相凡說法，稱紹伊古在當時曾與金正恩有過私下的一對一會談，兩國在廣泛軍事擴張合作大框架達成協定；但北韓始終否認與俄羅斯有任何武器交易，然而美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前則對此進行反駁，並稱蕭依古在訪問北韓時，設法為俄烏戰爭取得更多彈藥。