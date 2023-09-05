海葵颱風清晨5：30解除陸上警報！鴛鴦估今生成 可能路徑出爐
海葵颱風今（5）日清晨已經到達廣東沿岸，金門的陸上颱風警報也已經解除，預估上午海上颱風警報也會隨之解除，然而最快在今天生成的第13號颱風鴛鴦，路徑預估將往東北方向移動接近日本，對台灣沒有直接影響。不過，受到外圍環快影想，南部及花東地區還是會有局部短暫陣雨，外出還是記得攜帶雨具。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象局表示「今天清晨5時30分解除海葵颱風陸上警報，預計上午8時30分解除海上警報，而位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今有機會發展成今年第13號颱風鴛鴦，不過未來往日本南方海面，對台灣暫時沒影響」。
天氣風險公司提到「雖然颱風警報將要解除，但環境殘餘的水氣仍多，在颱風外圍的偏南風環境下，南部及花東地區還是會有局部短暫陣雨，中北部地區雖然上午天氣比較穩定，但午後要留意可能有旺盛的熱對流雲系發展，有局部大雷雨發生的機率，出門別忘了攜帶雨具，也要留意下午時段的天氣變化」。
天氣風險公司說，週三以後天氣仍然不是很穩定，台灣持續處在低壓帶中，也在南北風的交界處，南北兩端不定時都會有些局部短暫陣雨機會，另外午後對流雲系發展也還是相當旺盛，各地都還是要留意不穩定天氣所帶來的影響，尤其是颱風剛過，部分地區土壤含水量仍高、還不太穩定，或是河川水流量大的情況下，暫時還是不太適合去登山或河川溪谷戲水活動，民眾需要特別留意。
🟡而氣象局今晨發布豪大雨特報，受到海葵颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨：
📍豪雨特報：花蓮縣
📍大雨特報：新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、金門縣