不斷更新／海葵釀災！5日停班停課最新通知　各縣市颱風假懶人包

海葵颱風清晨5：30解除陸上警報！鴛鴦估今生成　可能路徑出爐　

▲海葵颱風今（5）日清晨已經到達廣東沿岸，台灣陸上警報解除，至於預估今天生成的鴛鴦颱風，目前路徑則對台無影響。（圖/中央氣象局）
▲海葵颱風今（5）日清晨已經到達廣東沿岸，台灣陸上警報解除，至於預估今天生成的鴛鴦颱風，目前路徑則對台無影響。（圖/中央氣象局）

記者張嘉哲/綜合報導

海葵颱風今（5）日清晨已經到達廣東沿岸，金門的陸上颱風警報也已經解除，預估上午海上颱風警報也會隨之解除，然而最快在今天生成的第13號颱風鴛鴦，路徑預估將往東北方向移動接近日本，對台灣沒有直接影響。不過，受到外圍環快影想，南部及花東地區還是會有局部短暫陣雨，外出還是記得攜帶雨具。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象局表示「今天清晨5時30分解除海葵颱風陸上警報，預計上午8時30分解除海上警報，而位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今有機會發展成今年第13號颱風鴛鴦，不過未來往日本南方海面，對台灣暫時沒影響」。

▲
▲海葵颱風今（5）日清晨已經到達廣東沿岸，金門的路上颱風警報也已經解除。（圖/中央氣象局）
天氣風險公司提到「雖然颱風警報將要解除，但環境殘餘的水氣仍多，在颱風外圍的偏南風環境下，南部及花東地區還是會有局部短暫陣雨，中北部地區雖然上午天氣比較穩定，但午後要留意可能有旺盛的熱對流雲系發展，有局部大雷雨發生的機率，出門別忘了攜帶雨具，也要留意下午時段的天氣變化」。

天氣風險公司說，週三以後天氣仍然不是很穩定，台灣持續處在低壓帶中，也在南北風的交界處，南北兩端不定時都會有些局部短暫陣雨機會，另外午後對流雲系發展也還是相當旺盛，各地都還是要留意不穩定天氣所帶來的影響，尤其是颱風剛過，部分地區土壤含水量仍高、還不太穩定，或是河川水流量大的情況下，暫時還是不太適合去登山或河川溪谷戲水活動，民眾需要特別留意。

▲低壓帶導致的豪雨、大雷雨一早炸向南台灣，高雄地區已有多處傳出淹水災情，三民區更是已累積多達126毫米的雨量。（圖／民眾提供）
▲海葵颱風走後，受到外圍環流影響，仍然有多地區需要注意豪大雨。（示意圖／民眾提供）
🟡而氣象局今晨發布豪大雨特報，受到海葵颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨：

📍豪雨特報：花蓮縣

📍大雨特報：新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、金門縣

更多「海葵颱風動態」相關新聞。

公司在台北「想請颱風假」！新人喊：我戶籍在高雄　勞動部答案曝

都是沒達標準！盧秀燕、張善政「颱風假決定」命運不同　關鍵曝光

台灣「最難放颱風假」不是台中！苗栗排第二　這裡10年僅放17天　

7-11店員來真的！防颱「五花大綁OPEN將」　眾見事故照笑翻了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞