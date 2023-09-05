總統府周遭遇大雨就淹水！2500億前瞻治水補助費「首都掛零」
台灣近期連續遇到多個颱風，治水問題也考驗著縣市首長，民進黨台北市議員洪婉臻日前表示，總統府、北一女周邊只要發生強降雨，就會因為排水不良積淹水，慘成汪洋一片，希望蔣萬安市府能正視問題，好好檢討，不過卻有市府官員透露，中央訂定前瞻治水2500億元的預算，但是首都獲得的補助為0元。
記者孫唯容／綜合報導
上（8）月15日，洪婉臻在臉書發文指出，北市面對連日大雨，不斷傳出淹水災情，在萬華艋舺大道120巷11弄、中正區延平南路160號、長沙／博愛路口、桃源街／寶慶路口都發生淹水，以及總統府、北一女周圍一帶，只要發生強降雨，由於排水不良，導致學生上下課往往需要涉水而過，希望北市府重視治水問題。
不過，根據《聯合新聞網》報導，有北市府官員透露，中央前瞻治水預算2500億元，但是當初制定計劃時就以「北市財政狀況最好」為由，沒有給予任何補助，僅給予一般性補助，而也有內政部營建署官員表示，依「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，北市財力級次屬於第一級，僅有捷運系統及鐵路立體化中央才會補助，其他建設均無。
目前北市府正研議「2030防洪計畫」，擬定提升雨水下水道排水標準，從現有78.8毫米提高到88.8毫米，預算高達上百億元，全由北市自籌支出。