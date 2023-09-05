紐時：習近平缺席G20峰會　損國際政治家形象

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報導提到，中國與G20多個成員摩擦日深，特別是美國與印度。北京在俄烏戰爭未平時支持俄羅斯，與華府立場相左；在亞洲各地領土主權聲索愈來愈激進，與印度關係不睦。
習近平近幾個月只訪問確定會受友好歡迎的國家，如沙烏地阿拉伯、俄羅斯及最近舉辦金磚國家（BRICS）峰會的南非。
報導寫道，中國政治不透明，又不願對外說明，外界難以確知習近平選擇不出席G20峰會的原因。分析家認為，這可能反映習近平偏好金磚國家等中國占優勢地位的組織。習近平將錯過在G20峰會期間會晤美國總統拜登（Joe Biden）的機會，可能意味習近平希望在緩和中美緊張關係上掌握主導權。
此外，中國經濟面臨房市危機加劇帶來的重大挑戰，習近平缺席G20峰會可能反映有必要留在北京處理急迫的經濟問題。
新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎表示，習近平大權在握，每次「缺席」都能引發揣測，不只展現中國政治不透明帶來的不確定性，也反映一切似乎都得看習近平的意思。領導如果這麼依賴一個人，無論這個人多強大，局勢都可能脆弱不堪。
在新德里會晤無望的情況下，拜登下次與習近平碰面可能要等到11月美國舊金山主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，但習近平也不保證會出席。
中國國家安全部4日在微信發文，指拜登政府對中戰略是競爭之餘管控競爭的「新兩手」，北京不會因華府幾句「漂亮話」就放鬆警惕。如果要繼去年11月印尼峇里島G20峰會後實現兩國領袖在舊金山會面，美方需要拿出「足夠的誠意」。
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘說，前述文章極不尋常，因為中國國安部不負責外交事務，無權以這種方式評論中美關係。
至於中印關係，報導分析，印度總理莫迪（Narendra Modi）寄望以G20峰會擦亮國際領袖形象，習近平缺席將被廣泛視為不給莫迪面子。
中印邊界爭議已久，上週爭端再起。中國自然資源部在新版標準地圖納入與印度存有領土爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）、阿克賽欽地區（Aksai Chin），中共外圍官媒環球時報隨後在前稱推特（Twitter）的社群媒體X上發文提及這份地圖。
但部分印度分析家說，習近平缺席G20峰會對莫迪不盡然是壞事。
莫迪曾被在野黨批評試圖和習近平培養交情，卻被隨後爆發的中印邊境衝突澆冷水。印度智庫政策研究中心（CPR）戰略研究教授謝蘭尼（Brahma Chellaney）說，習近平如到訪印度，將代表兩國關係在北京未誠心化解邊界危機的情況下就正常化。（編輯：張芷瑄）1120905