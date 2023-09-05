LINE「隱藏新功能」太實用！主題每天換不用再買：根本省錢
台灣人使用LINE通訊軟體的比例非常高，因為具有傳訊、通話等功能，且能三五好友一起創立群組，共同聊天，也能拿來運用在公事上面，成為台灣最多人使用的通訊APP。而近日，就有網友發現LINE的「隱藏新功能」，不少用戶完全都不知道，試用過發現實在太實用，大贊「根本是幫忙省錢的功能」！
記者張嘉哲/綜合報導
近日在社群上瘋傳LINE的主題新功能，因為以往大家購買一個LINE主題之後，總是用一段時間就會感到非常膩，於是就花錢購買下個主題，動作不斷重複，不少人的主題素材當中早就累積不少「陳年未使用的主題」，然而最近LINE推出了主題新功能，來解決了這個「主題買太多又不用」的問題。
而這項功能就是所謂的「LINE自動輪播主題」，只要用戶點進去自己的主題庫之後，可以多選各個自己擁有的主題，以《NOWNews》記者來說，一共有15個主題，按照自己的排序之後，右上角有一個時間可以進行選擇，時間分別有「每12小時」、「每天」、「每三天」以及「每週」的選項可以選擇。
選擇之後，會在日期到的那天，按照您自身的主題排序來輪播主題，讓你的LINE每天、每週都充滿新鮮感！而該功能也被不少用戶大讚「根本神功能，以後不用再買主題了！」、「終於！我一堆塵封已久的主題又能用到了，不然都覺得好浪費」、「根本幫忙省錢啊！每天可以換就不會看膩了啦」、「超級好用！不用再花錢買主題了」。