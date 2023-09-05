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遭高嘉瑜嗆「逐顆工程師」！徐巧芯：別把沒說過的話塞進別人嘴裡

▲民進黨立委高嘉瑜狠酸徐巧芯主張逐顆驗蛋，應叫她「逐顆工程師」；對此，徐巧芯4日深夜在臉書發文駁斥，強調她從來沒有說過要求逐顆查驗（圖／翻攝徐巧芯臉書）
▲民進黨立委高嘉瑜狠酸徐巧芯主張逐顆驗蛋，應叫她「逐顆工程師」；對此，徐巧芯4日深夜在臉書發文駁斥，強調她從來沒有說過要求逐顆查驗（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者孫唯容／綜合報導

超思進口雞蛋爭議頻傳，國民黨松山信義立委參選人徐巧芯爆料，超思進口雞蛋氯霉素超標食用恐致癌，引發民進黨立委高嘉瑜痛批，「是笨蛋還壞蛋？」狠酸徐巧芯主張逐顆驗蛋，應叫她「逐顆工程師」；對此，徐巧芯4日深夜在臉書發文駁斥，強調她從來沒有說過要求逐顆查驗，要求高嘉瑜「不要把沒說過的話塞到別人嘴巴裡」。

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高嘉瑜在臉書表示，買蛋議題讓台灣社會驗出許多笨蛋跟壞蛋，像徐巧芯主張「逐顆驗蛋」，這種天才般的點子，要尊稱她一聲「逐顆工程師」，高嘉瑜也說，徐巧芯無端抹黑巴西進口雞蛋含有氟甲磺氯黴素等物質且有可能流入市面，造成民眾對市場上雞蛋安全產生恐慌，她嚴正譴責。

徐巧芯也不甘示弱發文反擊，她指出，過去的好姐妹高嘉瑜委員，為了討深綠支持者歡心，不惜把她不曾說過的話塞到她嘴裡；高嘉瑜指控她「要求逐顆查驗」巴西蛋，但她不管臉書與貼文或公開受訪，都不曾說過這主張，這是紮實的抹黑。

徐巧芯強調，沒有說過要逐顆查驗，她問的是目前還有多少庫存？既然知道了巴西蛋的品質有問題，要不要針對庫存再抽驗避免有漏網之蛋？另外政府是否可以公開超思合約，讓人知道到底政府跟對方買多少錢，以及廠商有沒有違約條款，如果有，怎麼會認為50萬的資本額能夠賠得起？

徐巧芯直言，「要求逐顆查驗」只有高嘉瑜委員一個人說，拜託不要把別人沒說過的話塞到別人嘴巴裡，就像沒有人要聽妳唱歌硬要製造噪音。再次好心提醒千萬不要被逼急了，就這樣變成民進黨基本教義派，因為反而會損害妳原本敢於對執政黨勇敢說真話的形象，這樣更難選上的。

徐巧芯也說，還當妳是朋友，希望妳選舉順利，再次好心提醒千萬不要被逼急了，就這樣變成民進黨基本教義派，因為反而會損害妳原本敢於對執政黨勇敢說真話的形象，這樣更難選上的。以前的妳出書「相信自己」，也相信中間選民的力量，所以大家才喜歡妳。「很多人都很想念那個敢說真話的高嘉瑜，她去了哪裡？我們很想妳，妳還會回來嗎？」


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