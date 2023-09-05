遭高嘉瑜嗆「逐顆工程師」！徐巧芯：別把沒說過的話塞進別人嘴裡

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐巧芯也不甘示弱發文反擊，她指出，過去的好姐妹高嘉瑜委員，為了討深綠支持者歡心，不惜把她不曾說過的話塞到她嘴裡；高嘉瑜指控她「要求逐顆查驗」巴西蛋，但她不管臉書與貼文或公開受訪，都不曾說過這主張，這是紮實的抹黑。
徐巧芯強調，沒有說過要逐顆查驗，她問的是目前還有多少庫存？既然知道了巴西蛋的品質有問題，要不要針對庫存再抽驗避免有漏網之蛋？另外政府是否可以公開超思合約，讓人知道到底政府跟對方買多少錢，以及廠商有沒有違約條款，如果有，怎麼會認為50萬的資本額能夠賠得起？
徐巧芯直言，「要求逐顆查驗」只有高嘉瑜委員一個人說，拜託不要把別人沒說過的話塞到別人嘴巴裡，就像沒有人要聽妳唱歌硬要製造噪音。再次好心提醒千萬不要被逼急了，就這樣變成民進黨基本教義派，因為反而會損害妳原本敢於對執政黨勇敢說真話的形象，這樣更難選上的。
徐巧芯也說，還當妳是朋友，希望妳選舉順利，再次好心提醒千萬不要被逼急了，就這樣變成民進黨基本教義派，因為反而會損害妳原本敢於對執政黨勇敢說真話的形象，這樣更難選上的。以前的妳出書「相信自己」，也相信中間選民的力量，所以大家才喜歡妳。「很多人都很想念那個敢說真話的高嘉瑜，她去了哪裡？我們很想妳，妳還會回來嗎？」