蔡英文今啟程出訪史瓦帝尼　臨行前指示行政團隊關切颱風災損

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蔡英文在行前表示，這趟4天行程設下2個目標，分別是「同慶兩國邦誼」，另一個是「促進永續合作」，史瓦帝尼是台灣在非洲堅實的友邦，長期在國際替台灣仗義執言，史國國王從1986年登基以來，共訪問台灣18次，兩國之間有深厚情誼，今年是兩國建交55週年，也是史國獨立建國55週年、國王55歲生日，她將代表台灣人民致上誠摯的祝賀。
蔡英文提到，透過出訪要促進兩國永續合作，她在2018年出訪時，實際了解兩國合作情況、發展方向，過去5年來，台史交流密切，在疫情挑戰下，在公衛醫療、婦女賦權、農業技術等領域合作不間斷、成果豐碩，期盼中央到地方深化夥伴關係。
蔡英文指出，這次高雄市長陳其邁隨同出訪，身負著重要任務，高雄市跟史國首都正在締結姐妹市計畫，相信有助於兩國教育合作跟青年交流。
蔡英文說，這幾年疫情跟威權主義擴張，史瓦帝尼總是站出來堅定支持台灣，帶給台灣信心及力量，台灣會持續為世界做出貢獻，史瓦帝尼是老朋友，更是互相扶持的真朋友，會繼續努力在疫情後共同面對挑戰，促進兩國進步、發展。
蔡英文也提及，這趟行程中會與行政團隊密切聯繫，掌握國內狀況，海葵颱風減弱，但未來幾天，台灣東部、金門部分山區仍會有豪大雨，都要加強戒備，今天早上行政院長陳建仁、內政部長林右昌都前往台東關心災損，她已指示行政團隊，務必跟地方政府保持聯繫，給予災後協助，農損要給予救助、補償，也會啟動蔬果價格波動機制。
蔡英文最後說，他們即將出發，外交工作是一步步累積，台灣走向世界的腳步不會停下來，會更堅定、繼續往前走，讓世界看見台灣穩健、良善力量。
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