3男酒後騎電動慢車逛大街　蘆洲警半小時連抓三酒駕

日前海葵颱風襲台又適逢周休二日假期，警方2日深夜先在新北市八里區中山路二段發現2名越南籍移工騎乘電動自行車未戴安全帽，上前攔停盤查聞到酒味，酒測值超過標準值，隨後不到半小時內又發現一名台灣男子騎乘電動動滑板車搖晃，同樣攔查並實施酒測，酒測值竟也高達0.66，警方在偵訊後今（5）日將3名男子依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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鍾承餘說到，隨後在返所途中，又發現另一名51歲台灣籍徐姓男子同樣騎乘電動滑板車在街上搖搖晃晃，看到警方神情緊張，上前盤查並進行酒精檢測發現酒測值高達0.66MG/L，將3人全帶回所內偵訊。
鍾承餘說明，中秋佳節將近，若有參與飲宴或是聚會飲酒，應善用酒後代駕服務，搭乘計程車或大眾運輸工具，切勿酒後駕車上路，即使是駕駛不用領用牌照之車輛，只要該交通工具為動力機械範疇，駕駛人酒測值達0.25MG/L以上時，仍會觸犯刑法公共危險罪嫌。
警方呼籲，飲酒後會造成反應能力下降，容易發生交通事故，過量飲用更有可能傷害腦神經，飲酒過後請善用代駕或大眾運輸工具，保障自己以及其他用路人安全。