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「超思」惹砲火！陳吉仲曝便宜雞蛋來歷　怒批在野黨「編故事」

▲農業部長陳吉仲怒批有人「編假故事」、加劇巴西雞蛋爭議。（圖／NOWnews資料照）
▲農業部長陳吉仲怒批有人「編假故事」、加劇巴西雞蛋爭議。（圖／NOWnews資料照）

記者林志怡／台北報導

農業部自3月起實施雞蛋專案進口措施，其中以超思公司的8814萬顆為大宗，但該公司資本額僅50萬元，卻經手如此大宗交易，引起在野黨質疑。對此農業部長陳吉仲於政論節目表示，超思過去就有相關實績，這次更是在世界缺蛋的情況下把巴西原本計畫賣給日本的雞蛋搶到台灣。

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今（112）年上半年世界多國爆發缺蛋危機，台、美、日均出現缺蛋情況，也因此國內蛋價一度飆漲，部分蛋商、蛋農更放話，蛋價要一路漲到中秋節，農業部為此祭出雞蛋專案進口措施，試圖平衡蛋價，截至7月，總計進口近1.5億顆，國內蛋價才稍微回穩。

然而，近期國民黨、民眾黨先後對特定進口商開砲，這次專案進口中，超思公司自巴西進口8814萬顆雞蛋、佔約6成的總進口量，交易金額推估可高達6億，其中1億多元是來自農業部的蛋品補助，但公司資本額僅50萬元，農業部雖解釋超思透過親屬可與日本、巴西做生意，但國民黨仍質疑，超思只是「白手套」。

陳吉仲於電視台政論節目表示，台灣過去95%的雞蛋需求由國產滿足，鮮少進口雞蛋，這次專案進口措施實施前，計舉行2場說明會，50、60家貿易商表示興趣，最終僅9間滿足農業部提出的條件，如具有媒合出口國非疫農場或相關經驗、可提供官方檢疫衛生文件、報價合理、3月底前可訂手筆訂單等。

針對這次超思相關爭議，陳吉仲說，超思具有從日本進口雞蛋到台灣的經驗，也有從巴西引進雞蛋到日本的實績，到岸價格更遠低於其他2間貿易商，均符合農業部提出的條件，且他透露，這次超思能有更低的價格，是因為「把原本巴西要賣到日本的雞蛋訂單搶到台灣」。

陳吉仲強調，相關專案進口都是公開透明的，在野黨的說法與事實不符，甚至不瞭解但貿易的專業就加以誣蔑，相關措施都是為了讓消費者得以買到平價雞蛋、增加福利所規劃。

此外，陳吉仲也在臉書表示，有部分網路文章將進口巴西雞蛋講成刻意為了選舉、要讓業者發國難財的陰謀，他痛批，「這就是非常典型的編造假故事」，巴西是全球雞蛋主要輸出國。不只品質受到日本等重視食安國家的肯定，而且台灣還有機會買得到蛋，來滿足國內消費需求，他也與超思公司負責人素不相識、甚至是從媒體上才知道對方的名字。

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