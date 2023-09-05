名家論壇》蕭徐行／誰正誰副不重要　理念相合才重要

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郭台銘提出在野候選人喝咖啡、聊是非，就是錯用了民意、誤讀了民心，更在於他冒進搶攻與恣意而為。喝咖啡的事情八字都沒有一撇，侯與柯兩人都對於郭過往不講誠信的紀錄，避之唯恐不及，寧願保持距離不予回應；卻在邀約還在進行中就冒出郭與侯通過電話，甚至流出「郭上侯下」，「讓大哥先做四年」的傳言，這樣「橫柴入灶」的態度對於郭都是負分的；接著就是郭提前宣布參選，讓喝咖啡的意義由「大和解」變成「鴻門宴」，終至進展裹足不前；以及在計程車工會上對柯表現的「強迫同框」事件，這些都讓民眾感到不舒服。郭董如果那麼有能力，有哪麼多資源，應該趕快找學者專家撰寫各種政策白皮書，讓民眾瞧瞧當總統的能耐，而不是提出一些言不及義的承諾，開一堆難以落實的空頭支票。
此外，一般民眾對郭台銘表達的「仇富心態」並不會因為他辭去鴻海董事而減少。雖然郭台銘的財富是靠自己努力而來的，但是他在過去幾年展現的「財大氣粗」的炫富姿態，很容易讓社會中的低底層人士、普羅大眾以及受低薪之苦的青年人忌妒與反感；再說，社會上對於已經擁有富甲天下的財富的富豪，卻又要擁有國家執政大權的現象，不太能夠接受。尤其他的部分財產都來自於中國富士康企業的相關所得，他與中國的關係會成為他不易清楚解釋回覆的大題目，加上台灣社會對於中國的印象漸趨負面，這會成為郭董的一大障礙。
明朝作家馮夢龍在名作「警世通言」中就提到「海鱉曾欺井內蛙，大鵬張翅繞天涯。強中更強中手，莫向人前滿自誇。」奉勸世人虛己下人，勿得自滿。不要以為自己最行，處處看不起人。他又說人生有四不可盡，「勢不可使盡，福不可享盡，便宜不可占盡，聰明不可用盡。」這就在提醒，不要自以為是，人世間甚麼好處都想得，完全不把別人放在眼裡。權勢蒙蔽了自己，完全不管民意所向。
非綠陣營的發展就陷在只在乎「XX配」、「誰正誰副」的羅生門中，卻沒想到怎麼整合出各界人馬都能同意接受的政見；如果政見不能統一，又怎麼說服死忠支持者改而支持他人呢？例如九二共識以及兩岸政策，侯、郭、柯的看法有差異，尤其藍白之間差別更大，柯文哲根本不支持九二共識。這樣沒有辦法相互認同的現象，難道是容易整合的嗎?
尤其結盟整合將面臨政黨的存續問題，要整合的僅僅是總統候選人嗎？那立委怎麼辦？是搓揉出一套人馬，還是各自努力？目前離選舉的時間已經越來越近，對侯柯來說，要他們退讓是不公平也完全說不過去的，要讓給郭也是名不正言不順。民意就在非綠陣營這樣不甘不脆，不清不楚中逐漸消磨，侯與柯的民調逐次降低，郭並未因此得利，這可以解釋為民眾對非綠陣營極為失望，今年非綠陣營的投票率將面臨往下探的挑戰，因為還沒有出現能鼓動他們出來投這一票的動力。
直白地說，理念政見的不同，才是在野陣營難以整合的主要原因，設想民眾黨支持柯P的年輕族群，有多少人會因為藍白合或非綠合改而支持侯友宜與郭台銘呢？如果比例不高，柯P退讓總統不僅幫不了侯友宜，反而會讓民眾厭惡柯P，禍及不分區立委選票。這樣賠了夫人又折兵的結論，就讓非綠合或藍白合是「緣木求魚」了。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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