天氣預報／海葵氣力放盡！午後大雷雨接力襲台 鴛鴦颱風也將生成
海葵颱風（國際命名：Haikui）已減弱為熱帶性低氣壓，今（5）日上午8時30分解除警報，對台灣天氣已不構成威脅，不過第13號颱風「鴛鴦」（國際命名：Yun-yeung，香港提供）最快今日白天就會生成，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，鴛鴦颱風的路徑對台灣暫無威脅，但到週五（9月8日）前水氣仍多，各地午後常有大雷雨出現，降雨的情況還有持續一段時間。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，即將生成的鴛鴦颱風目前在琉球東南方海面，環境的氣流將導引鴛鴦向東北方快速進行，路徑上對台灣無威脅，侵襲日本的機率也很低。中央氣象局也指出，由於鴛鴦颱風位置在「大低壓帶」南側，逆時針旋轉的氣流成為決定鴛鴦路徑的關鍵。
吳德榮表示，今日至週五受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多、大氣很不穩定，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨的機率，午後容易出現大雷雨，伴隨「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間強降雨等，尤其山區在經歷連日大量降雨後，更應注意坍方、落石、土石流的發生機率。
此外，今日白天氣溫略回升，各地區氣溫分佈上，北部攝氏25至33度、中部攝氏24至34度、南部攝氏24至34度、東部攝氏24至33度。週六（9月9日）起季風低壓的水氣帶往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，其它各地天氣穩定、晴時多雲。下週日至下週一（9月10日至9月11日）微弱東北風影響，迎風面東北部、北部有局部短暫雨的機率，其它各地天氣穩定、晴時多雲。