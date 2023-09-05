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身分證對中「9、2、5」任1碼！銀座杏子日式豬排免費吃酥炸魷魚圈

▲快拿出身分證！對中「9、2、5」任1碼，銀座杏子日式豬排免費吃「酥炸魷魚圈」。勝政日式豬排、勝勢日式豬排秋季海鮮懶人料理，不用剝的「軟殼蟹」新菜上市。（圖／記者蕭涵云攝）
▲快拿出身分證！對中「9、2、5」任1碼，銀座杏子日式豬排免費吃「酥炸魷魚圈」。勝政日式豬排、勝勢日式豬排秋季海鮮懶人料理，不用剝的「軟殼蟹」新菜上市。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

身分證優惠又加一！銀座杏子日式豬排來台10週年，即將於9月20日在新店裕隆城開幕全台第25家門市，歡慶新店開幕，祭出優惠活動。快拿出身分證，對中「9、2、5」任1碼！就能免費吃「酥炸魷魚圈」。勝政日式豬排、勝勢日式豬排則推出秋季海鮮懶人料理，不用剝的「軟殼蟹」，新菜上市。

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📌銀座杏子日式豬排：對中「9、2、5」任1碼！免費吃「酥炸魷魚圈」
銀座杏子日式豬排歡慶新店裕隆城店即將開幕，即日起至9月30日，持身分證或任一證件對中「9、2、5」任1碼，全台消費兩份套餐，就能免費吃「酥炸魷魚圈」，相當於現賺110元。

推薦嚴選日本最頂級梅子品種「紀州南高梅」，期間限定打造的「梅子椒鹽熟成里肌豬排」；還有擁有橡木子香氣的伊比利豬，烹製的「伊比利厚切腰內三拼豬排套餐、伊比利厚切腰內牡蠣豬排套餐」，都是限量美味。

▲銀座杏子日式豬排盛夏則以「日本紀州南高梅」入饌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲銀座杏子日式豬排以「日本紀州南高梅」入饌。（圖／記者蕭涵云攝）
📌勝政、勝勢日式豬排：懶人料理「軟殼蟹、鮭魚」新菜上市
秋季大啖海鮮免動手，幫大家推薦懶人料理。勝政日式豬排將軟殼蟹裹上玉子粉酥炸，推出「酥炸軟殼蟹」搭配無毒蝦排、腰內豬排，拼成三重美味的「酥炸軟殼蟹蝦排腰內豬排套餐」；勝勢日式豬排名店則搭配草蝦，推出豪華海陸「酥炸軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐」。

▲勝勢日式豬排「酥炸軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐」580元；單點「酥炸軟殼蟹」250元。（圖／慕里諾國際餐飲集團提供）
▲勝勢日式豬排「酥炸軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐」580元；單點「酥炸軟殼蟹」250元。（圖／慕里諾國際餐飲集團提供）
▲勝政日式豬排「酥炸軟殼蟹蝦排腰內豬排套餐」530元。（圖／慕里諾國際餐飲集團提供）
▲勝政日式豬排「酥炸軟殼蟹蝦排腰內豬排套餐」530元。（圖／慕里諾國際餐飲集團提供）

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