身分證對中「9、2、5」任1碼！銀座杏子日式豬排免費吃酥炸魷魚圈
身分證優惠又加一！銀座杏子日式豬排來台10週年，即將於9月20日在新店裕隆城開幕全台第25家門市，歡慶新店開幕，祭出優惠活動。快拿出身分證，對中「9、2、5」任1碼！就能免費吃「酥炸魷魚圈」。勝政日式豬排、勝勢日式豬排則推出秋季海鮮懶人料理，不用剝的「軟殼蟹」，新菜上市。
記者蕭涵云/綜合報導
📌銀座杏子日式豬排：對中「9、2、5」任1碼！免費吃「酥炸魷魚圈」
銀座杏子日式豬排歡慶新店裕隆城店即將開幕，即日起至9月30日，持身分證或任一證件對中「9、2、5」任1碼，全台消費兩份套餐，就能免費吃「酥炸魷魚圈」，相當於現賺110元。
推薦嚴選日本最頂級梅子品種「紀州南高梅」，期間限定打造的「梅子椒鹽熟成里肌豬排」；還有擁有橡木子香氣的伊比利豬，烹製的「伊比利厚切腰內三拼豬排套餐、伊比利厚切腰內牡蠣豬排套餐」，都是限量美味。
📌勝政、勝勢日式豬排：懶人料理「軟殼蟹、鮭魚」新菜上市
秋季大啖海鮮免動手，幫大家推薦懶人料理。勝政日式豬排將軟殼蟹裹上玉子粉酥炸，推出「酥炸軟殼蟹」搭配無毒蝦排、腰內豬排，拼成三重美味的「酥炸軟殼蟹蝦排腰內豬排套餐」；勝勢日式豬排名店則搭配草蝦，推出豪華海陸「酥炸軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐」。