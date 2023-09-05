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台積電壓盤加AI震盪　台股早盤跌近60點、Type-C利多好吃香

▲美股周一因勞動節假期休市，台北股市今（5）日開低震盪，早盤一度跌近60點，來到16732點，主要是權值王台積電壓盤，（圖／NOWnews資料照片）
▲美股周一因勞動節假期休市，台北股市今（5）日開低震盪，早盤一度跌近60點，來到16732點，主要是權值王台積電壓盤，（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股周一因勞動節假期休市，台北股市今（5）日開低震盪，早盤一度跌近60點，來到16732點，主要是權值王台積電壓盤，台積電早盤跌6元，來到551元，跌幅0.8%。今日AI概念股拉回震盪，廣達跌逾1%，緯創力守平盤，英業達與緯穎黑翻紅。AI熄火，IC設計族群與PCB與銅箔基板接棒、表現亮眼，另外Type-C族群受惠蘋果新機將發表，股價也紅通通。

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台北股市今日開低，早盤一度跌近60點，來到16732點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌6元，來到551元，跌幅0.8%。同樣為晶圓代工的聯電小漲，世界先進與力積電跌0.8%左右。其他重要電子股，如大立光漲逾4%，聯發科小漲，南亞科與國巨漲0.8%左右，宏碁與旺宏強勢漲2%上下。不過，華碩、友達與和碩走跌，群創、日月光跌1%多。

今日IC設計族群表現亮眼，亞信、天鈺漲8%，晶相光漲7%，瑞鼎、愛普、矽創漲5%，普誠、驊訊、茂達、九暘、敦泰與鑫創漲3到4%。PCB與銅箔基板表現不俗，像是台燿漲4%多，健鼎、金居與同欣電漲2%，台光電漲幅有1%。還有Type-C族群紅通通，矽創漲6%，祥碩、佳必琪、威鋒電子、譜瑞-KY、匯鑽科漲2到4%。

至於AI概念股今日拉回震盪，指標股緯創早盤跌0.4%但之後力守平盤，廣達則跌深，跌幅有1.4%，智原跌0.8%，創意與廣明跌0.6%。不過，英業達與緯穎黑翻紅漲0.5%以上。

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