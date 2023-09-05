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花萬元住五星級飯店！半夜斷電換房　卻驚見「原味內褲」

▲台灣旅遊住宿費高昂，常為喜愛旅遊民眾詬病，豈料有民眾花萬元住五星級飯店，沒想到先是在半夜遇到斷電，要求換房後卻在房內驚前房客遺留的「原味內褲」，讓民眾大嘆「噁心」，而飯店人員也未積極應變處理，讓人感嘆後悔帶家人到此出遊。（圖／翻攝自好想住飯店　好康.踩雷不藏私）
▲台灣旅遊住宿費高昂，常為喜愛旅遊民眾詬病，豈料有民眾花萬元住五星級飯店，沒想到先是在半夜遇到斷電，要求換房後卻在房內驚前房客遺留的「原味內褲」，讓民眾大嘆「噁心」，而飯店人員也未積極應變處理，讓人感嘆後悔帶家人到此出遊。（圖／翻攝自好想住飯店　好康.踩雷不藏私）

記者孫唯容／綜合報導

台灣旅遊住宿費高昂，常為喜愛旅遊民眾詬病，豈料有民眾花萬元住五星級飯店，沒想到先是在半夜遇到斷電，要求換房後卻在房內驚前房客遺留的「原味內褲」，讓民眾大嘆「噁心」，而飯店人員也未積極應變處理，讓人感嘆後悔帶家人到此出遊。

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有網友在「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」臉書社團發文勸世，提醒民眾訂房前要三思，以免找氣受；該名網友全家出遊，在頭城的某間5星級飯店入住，地點條件優越，可以眺望龜山島，4間房共花費4萬9600元。

不過，從入住前體驗就不甚佳，該名網友在事前詢問當地天氣以及是否有停車場，還有入住check in時，櫃檯人員態度都不耐煩，而進房後更發現浴室地板還有前一個客人掉落的不明蓋子，房內的咖啡、茶包等備品也沒有補齊，其中一間房間半夜甚至遇到斷電的狀況，導致電動馬桶無法沖水，房內瀰漫濃厚臭味。

隔天他們要求換房間，豈料一進新房間卻在衣櫃內看到陌生人遺留的女用內褲，讓她直呼「真的很無言？看到時真的很噁心，沒衛生⋯」，後續退房將事情反映給櫃檯，並質疑期間危機處理反應過慢，而櫃檯卻將事情推給「目前沒有經理主管」，更讓她氣得痛批「所以大家花五星級飯店的錢，來體驗房內送內褲？」

不少網友紛紛留言表示，「五星？他哪來的勇氣」、「我們也去住過，老實說，服務還不到位」、「出了這麼多包，飯店真的敢收$49600，也太誇張了」等。

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