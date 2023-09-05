2500億前瞻治水預算北市掛零 蔣萬安喊話：希望中央給予協助
近期有多的颱風擾台，治水問題也浮上檯面，民進黨台北市議員洪婉臻曾表示，總統府、北一女周圍一帶只要發生強降雨，就會因為排水不良積淹水，希望北市府重視這個問題；但有市府官員透露台北市沒有獲得中央前站治水預算，補助是0元。對此，台北市長蔣萬安今（5）日表示，希望中央能給予協助，有任何治水的具體計畫也會向中央爭取預算。
記者邱新博／台北報導
民進黨台北市議員洪婉臻8月15日曾在臉書發文表示，一連幾天大雨讓台北市不斷傳出淹水災情，例如長沙與博愛路口、桃源街與寶慶路口等地區，最誇張的是總統府、北一女周圍一帶，只要發生強降雨，就會因為排水不良，導致民眾、學生需要涉水而過，希望北市府不要以「大雨過後水很快就退了」、「極端氣候」為理由，應該好好正視並檢討這個問題。
針對北市府正研議「2030防洪計畫」，擬提升雨水下水道排水標準，預算高達上百億元，全由北市府自籌支出。蔣萬安5日在市政會議前受訪時表示，台北市目前雨水下水道排水量78.8毫米，面對極端氣候，下大雨時雨量常超過100毫米，會積極改善；但目前碰到一些挑戰，老舊社區、山區、舊城遺跡，這部分會積極爭取相關預算，要投入人力、物力，才能把最大容設量提高到88.8毫米。
蔣萬安也向中央喊話，希望能在經費或各方面給予協助，北市府也會努力去爭取預算；現在則透過三管齊下，提高抽水機組量能、讓內水排出變外水，以及希望新的排水系統能朝88毫米來前進；
也會就淹水區興建的蓄洪池還有儲水管，會透過公私協力的方式，比如說私人建案也有流出抑制的功能。