黃仁勳會見莫迪！輝達強調雙方合作　顯示在印度科技扮重要角色

我是廣告 請繼續往下閱讀
輝達在新聞稿中強調，兩人會面的時間點，正值G20峰會之前，就在一個多禮拜前，印度才成為首個成功著陸月球南極的國家，代表印度作為世界最大民主國家，正不斷提升科技量能。輝達指出，這是黃仁勳與莫迪第二次會面，「凸顯輝達在印度快速擴展科技產業之際，扮演著重要角色」。
和莫迪會談結束後，黃仁勳又和印度科學研究所（Indian Institute of Science）和印度理工學院（Indian Institute of Technology）各個校區在內數十位研究人員餐敘、進行交流，其中包括大型語言模型、天體物理學、量子計算、自然語言處理等各大科技領域的頂尖人才。
交流主題針對如何運用科技，解決語言隔閡、提高農業產量、縮小醫療服務差距以及數位經濟轉型，黃仁勳也就現代重大科技挑戰跟與會者交換想法。
輝達於2004年在印度班加羅爾（Bengaluru）展開營運，迄今已將近20年。如今輝達在印度設有4個工程發展中心，分別位於古爾岡（Gurugram）、海德拉巴（Hyderabad）、普恩（Pune）以及班加羅爾，員工超過3800人。此外，輝達的開發者計畫（NVIDIA Developer Program）在印度的參與者超過32萬名，輝達的繪圖處理器架構CUDA，在印度每月平均下載量達4萬次。
輝達稱，印度持續擴建全國通訊技術基礎設施，很快將有遍布20座城市的運算網絡，幫助科研界更有效率合作以分享資料和資源。
目前印度為世界第5大經濟體，莫迪設定在2030年要讓印度成為第3大經濟體，更要在2047年印度建國百年，躋身已開發國家。