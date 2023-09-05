台股ETF受益人突破510萬人大關　00919高息吸睛！周成長居冠

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群益投信表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，選股要同時兼具營運成長以及股息收益。
而觀察上周受益人增加的台股ETF共有31檔，以周成長率來看，以00919群益台灣精選高息ETF成長9.12%人氣最佳，再來是新兵上陣的復華台灣科技優息（00929）規模及受益人數狂飆，僅花77天，規模就飆破400億元，周成長率7%以上，而群益臺灣加權正2（00685L）則為第三，周成長4%多。不過綜觀前10名，仍以高股息台股ETF最受投資人喜愛。
據了解，00919群益台灣精選高息ETF即將在9月迎來第二次配息，自從6月配出超過10%的年化配息率，引爆市場高股息投資話題後，根據群益投信官網8月31日最新配息公告顯示，00919本次基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.54元，若以8月31日收盤價（20.61元）來算，單次殖利率就有約2.6％，年化報酬率連兩季持續衝破10%。00919已經連續兩次配出0.54元高息，00919本次除息日為9月18日，配息發放日為10月17日，參與除息最後買進日為9月15日。
不過，面對第三季接下來市場可能持續震盪，投資難度增加，凱基投信建議，凱基優選高股息30（00915）追求股息與價差兼顧，高股息低波動的成分股篩選機制，不失為應對波動市況的好選擇。追求打造現金流藍圖的投資人，可趁除息前進場布局，提前卡位未來股息與潛在資本利得成長機會，領到息後可趁股價回檔再投入低接，放大股息資金效益。凱基台灣優選高股息30 ETF基金預估每受益權單位配發0.7元，除息日訂於9月18日，參與除息最後買進日為9月15日，10月17日配息就會入帳。
大華優利高填息30經理人鄭翰紘展望後市則認為，AI類股⻑期趨勢依然看好，可持續關注伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等產業龍頭；建議透過ETF分散布局於基本面佳、評價較低個股。另外，蘋果新機將於本月發表，相關供應鏈進入旺季可留意是否有補漲空間。
鄭翰紘指出，00918的30檔成分股不僅希望為投資人降低單壓個股的風險，更希望透過高填息的篩選流程，讓投資人的投資總報酬能向上行，而非領了股息、賠了價差。就目前成分股來看，電子類股比重仍佔近8成，顯示電子股後市仍看俏。
台股ETF魅力持續增溫，不過之前有投資人向金管會檢舉，標榜高股息的ETF高比例動用收益平準金衝高配息，引起金管會關注，並請證交所儘速研議建立收益平準金動用規範，為近期市場熱議焦點。金管會有意研議相關規範，金管會主委黃天牧4日就表示，國際已有「ETF健全準則」，未來也會朝4大管理方向，提醒投資人留意。
金管會證期局副局長高晶萍也補充說明，金管會已請證交所及投信投顧公會共同研究，針對收益平準金訂定規範，包括研議是否要動用收益平準金配息、啟動方式、啟動時機及配發比率等細節，均會請證交所及投信投顧公會進行更細緻地全盤檢討。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。