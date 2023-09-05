《NOWnews》AI主播倪珍現世！結合AI大數據分析帶來嶄新新聞體驗
隨著科技蓬勃發展，影音媒體已成為訊息來源的主要途徑之一，全世界各國知名媒體都紛紛推出AI主播，虛擬主播儼然成為新趨勢，《NOWnews今日新聞》掌握先驅將AI技術融入影音新聞領域，推出超擬真AI主播「倪珍」於本周正式上線，24小時不停歇播報新聞。《NOWnews今日新聞》總經理江逸之說: 「《NOWnews》專注於年輕世代的讀者，他們傾向於通過影音方式來獲取訊息，加上現代人生活節奏快，碎片時間增多，影音內容可以更好地適應這樣的消費環境。」
新聞處/綜合報導
在AI主播的運用中，江逸之強調了一個關鍵點：質量控制。他說: 「《NOWnews》所有的新聞內容都由資深的記者和編輯團隊進行採訪和整理，AI主播的任務是將這些真人採寫的新聞，透過AI技術爬梳成簡潔的主播稿再交由AI主播朗讀，堅守新聞編審流程及自律機制。」作為新聞媒體《NOWnews今日新聞》有責任確保新聞的可信度和真實性。
「倪珍」的創建過程是先拍下真人播報的樣子，然後做萃取真人的臉部跟肢體語言，再把它融合到AI主播模型中，使用最高規格的4K畫質的素材去做訓練，目的就是要帶給觀眾最精緻的視覺體驗。此外，「倪珍」不僅只是播報機器人，人物設定將跳脫以往主播嚴謹的形象，是一個愛打線上遊戲《新楓之谷》、愛喝珍珠奶茶、愛慢跑的活力主播。
江逸之表示: 「儘管AI技術可以創建出各種虛擬形象，但人們更傾向於看到像真人一樣的主播在播報新聞，這種人與人的傳統播報模式會讓閱聽眾有更高的專業度和信任感。」然而他也強調，隨著AI技術的發展，未來還是會保持一個界線，確保觀眾清楚地知道AI主播的虛擬身份，以避免新聞道德的混淆，他笑說，所以「倪珍」其實就是「擬真」的諧音。
未來《NOWnews今日新聞》希望通過AI和大數據分析，更好地了解年輕世代的需求，提供更準確、更迅速的新聞服務，讓《NOWnews今日新聞》成為一個與年輕世代對話互動的媒體平台。
姓名: 倪珍
處女座 B型
生日 9月4日
職業:NOWnews 影音主播
平時最喜歡打遊戲《新楓之谷》，珍珠奶茶的死忠粉，靠著慢跑、瑜珈來練維持身材，對於性別平權很重視！
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