侯辦批踐踏中華民國 民進黨：藍營去對岸國旗在哪、鬼月別說瞎話
針對今年國慶主視覺，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室批評民進黨，用各種不倫不類的方式踐踏中華民國，質疑民進黨總統參選人賴清德心中根本沒有中華民國，完全是說一套做一套，騙選票很有一套。對此，民進黨發言人林楚茵今（5）日反擊，國民黨很多政治人物，只要到對岸去，國旗在哪裡？她強調心中有國國就在，呼籲「鬼月不要說瞎話了」。
記者陳佩君／台北報導
林楚茵上午在民進黨中央黨部受訪時表示，這次國慶主視覺強調國旗，且都講是國慶，那就是「中華民國」，在許多公開重要場合都是配帶國旗，這就是中華民國象徵。
林楚茵酸說，反觀國民黨很多政治人物，只要到對岸去，國旗在哪裡？又或者當中華人民共和國地方官員來台灣時，這些人國旗擺在哪地方？
林楚茵向侯友宜呼籲，不要面對選舉時挑事說，心中有國國就在，心中無國，就算國旗擺在你面前，「鬼月不要說瞎話了」。
今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，主視覺色彩以國旗「紅藍白」三原色為基底，卻被侯辦質疑，民進黨沒本事宣布台獨，沒勇氣正名制憲，就用各種不倫不類的方式踐踏中華民國。